Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【氣候大會COP28】扭轉溫室氣體排放罪人形象 肉品業全員出動促「吃肉有益環境」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/30 10:18
肉示意圖（圖／Unsplash_Victoria Shes）

肉示意圖（圖／Unsplash_Victoria Shes）

第 28 屆聯合國氣候變遷大會（COP28）30 日在杜拜登場，隨著氣候日益成為人類與地球存亡的關鍵，牽涉不同利益的各方都清楚，勢必有一番角力與艱難談判。屢被蓋上溫室氣體排放大帽子的肉品乳品畜牧業也積極備戰，帶著大批人馬赴會，亟欲說服各國，吃肉有利環境，吃肉才能確保永續營養來源。

衛報報導，根據外流的文件，全球肉類聯盟（Global Meat Alliance，GMA）擬定了「作戰計畫」，派出精良的挺肉遊說代表赴會，包括來自全球最大肉商 JBS 及產業組織如全球乳製品平台（Global Dairy Platform）與北美肉類協會（North American Meat Institute，NAMI）之成員。

幾大主張包括，肉是永續營養；產肉過程可有益環境；產肉對環境永續食物系統扮演重要角色；畜牧業朝減碳方式邁進等等。

如，牲畜吃草有助維持土壤健康，而土壤就是碳的貯存地，亦即「再生農業」（regenerative agriculture） 。這項說法備受食品業喜愛，儘管科學家稱土壤並非碳儲存的長期可靠來源。

又，肉類有助全球南方（global south）國家打擊飢餓，降低糧食不安全與操控風險。儘管聯合國世界糧食安全委員會（Committee on World Food Security）多次言明，飢餓與操控情況並非是食物匱乏所致，而是取得、分配與執政的問題。

畜品與乳製品業的溫室氣體排放足跡已成眾矢之的。乳品業約占人類碳排的 3.4%，高於航空業。動物農業則是甲烷最大排放來源，而 以 20 年期來看，甲烷致暖化的力道比二氧化碳還高出 80倍。科學家警告，再不採取行動，光是甲烷就能輕易將全球升溫推向攝氏 1.5 度的不可逆氣候崩潰門檻。

那麼產業的「頑強抵抗」有效嗎？有的，今年稍早，部分牽扯利益甚巨的國家，就齊力淡化了政府間氣候變化專門委員會（IPCC）對飲食少食肉的建議。

驚人的事實是，全球牛肉生產衍生的排放量竟等同於印度全國排放量。無奈的是，在此事上，政治凌駕於環境，政府究竟要不要有所作為，是成敗關鍵。全球前三大牛肉出口國分別為巴西、澳洲與美國。為了經濟利益，不可能讓步太多。歐盟與美國的肉類與乳品產業，每年獲得的補助分別是其他蛋白質來源的 1,200 倍、800 倍。

這次派出的肉品大軍很強勢，文件中可見，產業代表將植物基底食物推廣者 Food4Climate 稱作「極端分子」，更不滿 COP28 大會提供的餐點多是素食。倘若各國政府為了迎合產業，不願正視此問題，從政策面根本性改革，想要促民眾少吃肉的努力，恐怕難有推展空間。
肉品
肉類
吃肉
溫室氣體
甲烷
杜拜
COP28
氣候變遷大會
氣候
聯合國
乳品業
畜牧
再生農業
全球南方

相關新聞

澳洲羊滿為患價格崩跌 牧人不惜免費大「贈羊」
澳洲羊滿為患價格崩跌 牧人不惜免費大「贈羊」
2023/11/27 09:59
亞馬遜雨林的懇求 巴西擬於COP28氣候峰會推全球雨林投資基金
亞馬遜雨林的懇求 巴西擬於COP28氣候峰會推全球雨林投資基金
2023/11/25 19:47
氣候變遷致超級細菌更難消滅 WHO示警：「沉默的疫情」悄然蔓延
氣候變遷致超級細菌更難消滅 WHO示警：「沉默的疫情」悄然蔓延
2023/11/21 10:03
強制遣返脫北者遭國際撻伐　中國：無證據顯示北韓有拷問行為
強制遣返脫北者遭國際撻伐　中國：無證據顯示北韓有拷問行為
2023/11/20 18:10
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮
2023/11/20 10:17

更新時間 : 2023-11-30 13:21 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
赴日血拚族注意！防免稅差價圖利 日本「機場退稅制」料2025後上路
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
台灣師大附中、基隆高中模擬考•英文作文均爆出以「行數」給分　校方要求廠商重新批閱
台灣師大附中、基隆高中模擬考•英文作文均爆出以「行數」給分　校方要求廠商重新批閱
憂資訊安全風險 勤業眾信、KPMG籲員工赴香港只用拋棄式手機
憂資訊安全風險 勤業眾信、KPMG籲員工赴香港只用拋棄式手機
芝士控、草莓控快看！「Cheese Talk」全新起司蛋糕品牌台中、台北和新竹限定快閃
芝士控、草莓控快看！「Cheese Talk」全新起司蛋糕品牌台中、台北和新竹限定快閃