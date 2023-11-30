【氣候大會COP28】扭轉溫室氣體排放罪人形象 肉品業全員出動促「吃肉有益環境」

第 28 屆聯合國氣候變遷大會（COP28）30 日在杜拜登場，隨著氣候日益成為人類與地球存亡的關鍵，牽涉不同利益的各方都清楚，勢必有一番角力與艱難談判。屢被蓋上溫室氣體排放大帽子的肉品乳品畜牧業也積極備戰，帶著大批人馬赴會，亟欲說服各國，吃肉有利環境，吃肉才能確保永續營養來源。

衛報報導，根據外流的文件，全球肉類聯盟（Global Meat Alliance，GMA）擬定了「作戰計畫」，派出精良的挺肉遊說代表赴會，包括來自全球最大肉商 JBS 及產業組織如全球乳製品平台（Global Dairy Platform）與北美肉類協會（North American Meat Institute，NAMI）之成員。

幾大主張包括，肉是永續營養；產肉過程可有益環境；產肉對環境永續食物系統扮演重要角色；畜牧業朝減碳方式邁進等等。

如，牲畜吃草有助維持土壤健康，而土壤就是碳的貯存地，亦即「再生農業」（regenerative agriculture） 。這項說法備受食品業喜愛，儘管科學家稱土壤並非碳儲存的長期可靠來源。

又，肉類有助全球南方（global south）國家打擊飢餓，降低糧食不安全與操控風險。儘管聯合國世界糧食安全委員會（Committee on World Food Security）多次言明，飢餓與操控情況並非是食物匱乏所致，而是取得、分配與執政的問題。

畜品與乳製品業的溫室氣體排放足跡已成眾矢之的。乳品業約占人類碳排的 3.4%，高於航空業。動物農業則是甲烷最大排放來源，而 以 20 年期來看，甲烷致暖化的力道比二氧化碳還高出 80倍。科學家警告，再不採取行動，光是甲烷就能輕易將全球升溫推向攝氏 1.5 度的不可逆氣候崩潰門檻。

那麼產業的「頑強抵抗」有效嗎？有的，今年稍早，部分牽扯利益甚巨的國家，就齊力淡化了政府間氣候變化專門委員會（IPCC）對飲食少食肉的建議。

驚人的事實是，全球牛肉生產衍生的排放量竟等同於印度全國排放量。無奈的是，在此事上，政治凌駕於環境，政府究竟要不要有所作為，是成敗關鍵。全球前三大牛肉出口國分別為巴西、澳洲與美國。為了經濟利益，不可能讓步太多。歐盟與美國的肉類與乳品產業，每年獲得的補助分別是其他蛋白質來源的 1,200 倍、800 倍。

這次派出的肉品大軍很強勢，文件中可見，產業代表將植物基底食物推廣者 Food4Climate 稱作「極端分子」，更不滿 COP28 大會提供的餐點多是素食。倘若各國政府為了迎合產業，不願正視此問題，從政策面根本性改革，想要促民眾少吃肉的努力，恐怕難有推展空間。