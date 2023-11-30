分析【倒數43天】台灣2024立委選舉：民進黨拚國會過半　初估10到15選區陷激戰

民進黨2024力拚國會過半，但大環境不佳加上執政包袱，黨內評估，包括陣前換將區、初選嫌隙區、本土陣營分裂區，以及部分拚連任立委選情受阻，約有10到15席區域立委陷激戰，成為綠營能否國會過半關鍵。

藍白合破局後，民進黨評估，部分藍加白大於綠的選區，例如大台北地區，可望因藍白合破局選情稍有舒緩，但能否勝選仍要全力拚，粗估立委選舉可望拿下至少50席。

民進黨2020年立委選舉，區域拿下46席、平地原住民及山地原住民各1席、不分區13席，合計61席，單獨過半。不過，2024立委選舉，民進黨多個選區面臨內部分裂、外部分票、大環境不利等挑戰。

無黨籍立委黃國書、林昶佐，以及現任民進黨立委陳歐珀、蔡適應、江永昌、趙天麟、劉世芳未尋求連任。黨內人士說，上述這7席可歸類為陣前換將區，這7選區輸贏重要關鍵之一，在於現任立委輔選力道，是否足夠讓選票盡可能轉換給接棒人選。

民進黨部分選區初選結束後，競爭者產生裂痕，未完全修補，像是台東縣現任立委劉櫂豪退黨參選，挑戰民進黨提名的賴坤成；尋求連任的民進黨台北市立委高嘉瑜，則面臨國民黨市議員李彥秀挑戰，以及台灣基進吳欣岱瓜分票源；台北市立委何志偉與立委參選人王世堅是否真的不再有心結，亦是選情變數。

中央社24日引述民進黨輔選幹部表示，現任立委林靜儀、蔡培慧當初都是傾全黨之力輔選而勝出，兩人都屬知名度高、但組織實力沒有對手強，這2席目前也陷入激戰。

輔選幹部說，新北立委賴品妤面臨國民黨對手廖先翔挑戰，賴品妤先前被在野攻擊綠能議題，父親賴勁麟雖請辭雲豹能源董事長，為事件設下停損點，但此區仍屬苦戰。

桃園選情亦是觀察焦點。輔選幹部說，民進黨要穩住現任立委鄭運鵬、黃世杰，以及友好的無黨籍立委趙正宇；民進黨屏南立委參選人徐富癸面臨現任無黨籍立委蘇震清的兒子蘇孟淳挑戰，也是激戰。

除了這些現任席次要保住外，民進黨在幾個非現任立委選區的戰況激烈、試圖一搏。報導引述輔選幹部分析，新北市第一選區立委參選人何博文與現任國民黨立委洪孟楷激烈交鋒；與民進黨合作的社民黨台北市議員苗博雅投入台北市第六選區（大安區）立委，盼吸引年輕選票注意；台北市第七選區（松信區）立委參選人許淑華對上國民黨的徐巧芯，雖然徐巧芯有全國知名度，但許淑華長期經營，組織紮實。

民進黨內評估，立委整體選情呈現「南部尚且穩定、中北部要再加強」；由於大環境不利、再加上小黨分票，今年不分區立委安全席次估計約10到12席。

民進黨中央與總統參選人競選總部的「雙核心」部隊，早已啟動總統、立委參選人合體造勢，針對激戰選區優先投入人力資源，力求突圍；黨中央除對沒有選戰經驗的新人「開補習班」採一對一輔導，並以「區域連線」方式集中資源，發揮彼此拉抬效果。

面對藍白合破局，民進黨人士說，有些藍加白大於綠的選區、原本選情不看好的艱困選區，可望因藍白破局稍有舒緩，但能否勝選還是要全力拚，盼有機會可突圍再攻下一城。

這位民進黨人士以大台北地區為例表示，有些選區的民眾黨加上國民黨支持度大於民進黨，這些選區最怕就是藍白合，民眾黨沒有區域立委提名人，但民眾黨總統參選人柯文哲若幫國民黨立委參選人站台，對民進黨立委提名人會有壓力；但如今藍白破局，民進黨立委提名人的壓力就會減少，在藍白合破局情況下，民進黨國會單獨過半的機會增加。