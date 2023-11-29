真的來了！國漫館首檔展覽確定年底登場　台灣知名漫畫《諸葛四郎》成典藏

今年4月1日行政院拍板國家漫畫博物館選址台中刑務所，8個 月內台中市政府進行產權轉移，文化部今 （29）日由文化部政務次長李靜慧代表部長史哲宣布，「 國漫館真的來了」，確定今年年底前以展覽先行，推出8大主題策展 ，其中包含2023年第14屆金漫獎特展也將首度離開台北， 至台中進行首展，實踐12月「在台中遇見台灣漫畫」夢想。

文化部指出，文化部已於10月成立國家漫畫博物館籌備處， 全面展開典藏、研究、展示、教育等籌備工作， 並獲行政院支持編列明（113）年公建預算。

國漫館總基地面積2.75公頃， 規劃總使用空間超過7345坪，包含19棟歷史建築共845坪、 北側新建主場館超過6500坪，預期形塑成為兼具博物館、 圖書館、創意基地的國家漫畫博物館園區。典藏方面， 除歷年已蒐集逾萬件台灣漫畫文物外， 更於今年獲台灣知名漫畫家葉宏甲之子葉佳龍同意，將捐贈「 諸葛四郎」相關漫畫文物。

園區跳脫單點建築形式，15棟日式建築的館舍 空間及戶外區域將設定不同的展演目標及體驗需求， 規劃推出包含剛出爐的2023年第14屆金漫獎特展等8大漫畫主 題策展、3大亮點展演，以及策辦漫畫論壇、講座、市集、 動漫音樂表演及飲食品牌等。

展出內容將鎖定不同主題及世代的漫畫作品， 並打造各種型態的漫畫展演， 期待國漫館不僅是一個保存漫畫歷史的場所，更是一個活力、 創意和互動的樞紐觸及不同類型的群眾。