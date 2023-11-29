真的來了！國漫館首檔展覽確定年底登場　台灣知名漫畫《諸葛四郎》成典藏

今年4月1日行政院拍板國家漫畫博物館選址台中刑務所，8個月內台中市政府進行產權轉移，文化部今（29）日由文化部政務次長李靜慧代表部長史哲宣布，「國漫館真的來了」，確定今年年底前以展覽先行，推出8大主題策展，其中包含2023年第14屆金漫獎特展也將首度離開台北，至台中進行首展，實踐12月「在台中遇見台灣漫畫」夢想。
文化部指出，文化部已於10月成立國家漫畫博物館籌備處，全面展開典藏、研究、展示、教育等籌備工作，並獲行政院支持編列明（113）年公建預算。
國漫館總基地面積2.75公頃，規劃總使用空間超過7345坪，包含19棟歷史建築共845坪、北側新建主場館超過6500坪，預期形塑成為兼具博物館、圖書館、創意基地的國家漫畫博物館園區。典藏方面，除歷年已蒐集逾萬件台灣漫畫文物外，更於今年獲台灣知名漫畫家葉宏甲之子葉佳龍同意，將捐贈「諸葛四郎」相關漫畫文物。
園區跳脫單點建築形式，15棟日式建築的館舍空間及戶外區域將設定不同的展演目標及體驗需求，規劃推出包含剛出爐的2023年第14屆金漫獎特展等8大漫畫主題策展、3大亮點展演，以及策辦漫畫論壇、講座、市集、動漫音樂表演及飲食品牌等。
展出內容將鎖定不同主題及世代的漫畫作品，並打造各種型態的漫畫展演，期待國漫館不僅是一個保存漫畫歷史的場所，更是一個活力、創意和互動的樞紐觸及不同類型的群眾。