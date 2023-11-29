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最新！俞大㵢接替蕭美琴任台灣駐美代表

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 19:45
俞大㵢任台灣駐美代表。（圖／外交部）

俞大㵢任台灣駐美代表。（圖／外交部）

總統府最新人事異動，蔡英文總統任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢任駐美代表接替蕭美琴。

總統府今（29）日晚間發布新聞稿，總統府發言人林聿禪表示，俞大㵢資歷豐富且完整，為優秀的職業外交人才，外交生涯歷任外交部常務次長、拉丁美洲及加勒比海司長，並曾派駐巴拉圭、瑞士日內瓦、薩爾瓦多及美國紐約。

林聿禪指出，俞大㵢任職外交部常務次長及拉美司長期間，積極推動台灣、美國、拉美地區三邊交流，實質拓展及累積與美洲地區英語及西語國家的交往與人脈，相信透過他參與國際事務的豐富經驗與能力，能夠襄助總統推動台美各項重要工作，讓雙方關係更加穩固堅實。

聯合報指出，黨政人士表示，俞大㵢曾留學和派駐美國多年，對美國人文風俗皆相當熟悉，過去工作期間，就已經結交美國政、商、智庫界許多友人，在美國外交圈已經累積一定名聲，此次和美方提及將派遣俞大㵢赴美接替蕭美琴，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。

黨政人士強調，俞大㵢不論是在外交部內部、各部會間或對外國友人的人緣及協調能力俱佳，面對高壓環境均能冷靜應處，且具有戰略觀，「言所當言、為所當為」，勇於任事，與外交部長吳釗燮及同事間工作默契極佳，於2021年受到拔擢擔任外交部常務次長。
俞大㵢
駐美代表
外交
政治

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