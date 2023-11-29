鯨魚前戲三小時？海豚性愛玩很大？動物性癖大觀 人類真是太淺了

動物的世界總有說不盡的奧妙，在性這件事上，可不是交配一詞就能說得清楚。從哺乳類到鳥禽，繁衍這事沒那麼簡單，有的交媾構造／習性超乎人類想像，有的比人類還會玩花樣，花招百出，簡直拍案驚奇。

衛報報導，上週發表的一份新研究，說明了棕蝠是首個無須「插入」就能交配的哺乳類動物。尺寸太大也是困擾，公蝙蝠的陰莖比母蝙蝠的陰道大得多，置入困難，只好靠「接觸」陰戶達成使命。故事太多，篇幅太小，來看看鯨豚與禽鳥界的性生活奇觀。

鯨豚類

構造是一回事，性癖好則跟智慧不無關聯。人類總以為自己是最懂性的動物，殊不知腦容量大、又善用各種覓食技巧的鯨豚動物，閒來無事，總是要找點樂子，尋歡作樂的創意也不遑多讓。

海豚高速共游時，5 分鐘內可交配高達 3 次，且往往是一大群海豚「同歡」，恍如流動的大型性愛派對。海豚也玩很大，雄海豚會將陰莖放入鯊魚的孔穴、烏龜的身體與殼縫隙，甚至死魚體內。

海豚的大型親戚鯨魚，也不是省油的燈。長達18 公尺長的北大西洋露脊鯨，雄鯨有全球動物最大的睪丸，重達1公噸，陰莖可長達 3 公尺。幹起正事來絕不馬虎，前戲可玩 3 小時以上。

作者分享，曾在美國東北鱈魚角目睹北大西洋露脊鯨在淺水區交歡，身體交纏翻滾，顛鸞倒鳳不知天地為何物。這還沒完。為了傳宗接代，甚至會出現兩頭公鯨同時進入母鯨的畫面，令人驚掉下巴。有趣的是，他分享，當時看到岸邊有一隻海豹，也在盯著這齣性愛大戲，遲遲不回到海中，似是怕被這沉醉在慾海的兩頭龐然巨物所波及。

此外，鯨魚有同性戀行為，沒什麼好稀罕，但在社交場合中，雄性抹香鯨除了用胸鰭、背鰭碰觸彼此，竟也會用勃起的陽具作為「社交工具」，打招呼、勾住年輕的鯨魚，猶如一種「問候擁抱」，實在令人咋舌。

禽鳥類

鳥界的性事也很奇葩。熱中鳥界怪事的作家 Tim Dee 表示，南非鴕鳥有假陰莖，垂著像一塊「粉紅色的肉」。南非企鵝會在「大庭廣眾」之下做愛做的事，其他企鵝觀眾聚在一旁看著主角賣力辦事，腦子不知是否在點評一二。他對林岩鷚這種鳥類的奇異更是讚嘆地無以復加。公鳥在交配前，會用喙部敲擊母鳥的泄殖腔，「確保前一個男人的精子已清除」，才放入自己的。

有種鴨子的生殖構造，則堪稱極具巧思、「造化弄人」。鳥類學家 Jim Wilson 指出，疣鼻棲鴨（又稱番鴨、紅面鴨等）的公鴨生殖器巨大又呈「反時鐘螺旋形」，母鴨為了避開求歡，甚至進化到擁有「順時鐘螺旋形」陰道，如此一來，若公鴨強行硬上，交合必會很「不合」。

Jim Wilson 亦分享了雌性紅領瓣足鷸的浪蕩性子。在北極繁殖地交配、產卵後，母鷸會拋下伴侶，讓對方照看孩子，自己則另結新歡，飛去與一隻或更多新歡交媾。若在人類的世界，肯定會被冠上渣女的帽子。