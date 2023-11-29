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巴勒斯坦平民死傷慘重　休戰期間美國向以色列施壓改變戰術

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 17:44
2023年11月29日，位於加薩走廊南部的汗尤尼斯難民營，加薩人民在休戰期間看著被以色列炸毀的房屋（圖／路透社MOHAMMED SALEM...

2023年11月29日，位於加薩走廊南部的汗尤尼斯難民營，加薩人民在休戰期間看著被以色列炸毀的房屋（圖／路透社MOHAMMED SALEM...

以色列與哈瑪斯之間的衝突目前處休戰狀態，原協議休戰4天，後來雙方同意在延長2天，而美國為了保護巴勒斯坦平民，在休戰期間正對以色列加強施壓。

美國華爾街日報（WSJ）28日報導，拜登政府官員為保護平民，正在向以色列施壓，勸告以色列改變對加薩走廊的戰術。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰柯比（John Kirby）表示，美國不支持以色列到加薩地帶南部作戰，亦不支持加薩地區居民大規模逃難。

美聯社、路透社等外電也報導，美國向以色列要求，若重啟地面戰爭，須努力避免加薩地帶南部發生大規模平民逃難。

以色列和哈瑪斯協議延遲休戰兩天，至當地時間30日上午7點，以色列持續表示在休戰結束後會重啟地面戰爭。

華爾街報導也指出，拜登政府正敦促以色列實施精密空襲及階段性作戰，除了保護平民外，也方便以色列人質再獲得釋放；美國也要求以色列能確保加薩地區的醫院、電力及下水道等民間基礎設施，能不成為以方軍隊的空襲目標。

在此前，以色列軍隊在攻擊加薩地帶北部時，曾以哈瑪斯利用醫院當作據點為由攻擊醫院，造成平民傷亡。

以色列近期提議在地中海沿岸的馬瓦西地區設置「安全區」，用以安置加薩難民。一名高階官員透露，美國拒絕了這項提議；聯合國官員也對此批評，這一「安全區」的環境太過狹窄，土地也十分貧瘠。

美國之所以要求以色列改變戰術，是意識到國際社會對於巴勒斯坦平民傷亡的輿論惡化。

根據加薩走廊衛生部透露，自10月7日爆發衝突以來，以軍的攻擊已造成加薩地帶約1.5萬人死亡，其中兒童就高達6千人左右。

根據聯合國推算，加薩地區230萬居民中，至少有170萬人離開家園。

以色列目前已控制了加薩北部大部分地區，在本月中旬時向南部區域發送傳單，預告將向南部進攻。
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