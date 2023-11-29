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聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 17:32
亞洲跨境設計購物平台Pinkoi推薦8款有趣、獵奇的交換禮物。（圖／Pinkoi）

亞洲跨境設計購物平台Pinkoi推薦8款有趣、獵奇的交換禮物。（圖／Pinkoi）

一年一度的聖誕節少不了交換禮物的環節，如何搞怪但是又不失設計感呢？亞洲跨境設計購物平台Pinkoi推薦8款有趣、獵奇的交換禮物，包含泰國手工品牌Everythingmadebyfk耳朵隨身碟、香港設計師的The Wax Can老人的聖襪蠟燭、YOU+MORE!的日式蛋包飯筆袋、義式牽絲披薩伸縮鑰匙包等，不僅不會在派對上撞款，更會讓你的禮物成為全場焦點。

  • everythingmadebyfk｜Van gogh ear USB

來自泰國的搞怪手工品牌everythingmadebyfk，將誇張、暗黑元素融入在生活用品的設計上，為你平凡的生活增添一些樂趣。

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

（圖：Pinkoi）

  • The Wax Can｜老人的聖襪蠟燭

來自香港的蠟燭調味專家The Wax Can，將各種場域的氣味100%還原在蠟燭裡，為增添交換禮物的搞怪性老人的聖誕襪這款味道，一開蓋即可喚醒方圓100公尺內的人！

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

（圖：Pinkoi）

  • YOU+MORE!｜日式蛋包飯筆袋

以筆袋重現日式餐廳常見的日式蛋包飯，只需將像餐刀般的拉鍊拉開，就能做出半熟的軟滑日式蛋包飯了。

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物（圖：Pinkoi）

  • Udoland｜身體健康啞鈴皂

洗澡的時候邊健身，既乾淨清爽又健康，隨著啞鈴逐漸消耗，肌肉也漸漸增長，讓勤洗澡的你有意外的驚喜。

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物（圖：Pinkoi）

  • FELISSIMO｜牽絲披薩伸縮鑰匙包

你有想過牽絲披薩可以變成實用的禮物嗎？Pinkoi推薦這款會牽絲的披薩造型鑰匙包，有趣的是當你需要使用鑰匙時，起司會如同牽絲般被拉起，不禁讓人想要一直拉！

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

（圖：Pinkoi）

  • SÜSS Living生活良品｜鱷龜造型削筆器

日本設計師設計的療癒系列削鉛筆機，立體圖像造型十分可愛，圓滾滾的造型順手好用，鱷龜內部藏有削鉛筆機，除了當削鉛筆機使用外，還可以放在桌面上當作裝飾。

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

（圖：Pinkoi）

  • Denny Chang｜牙齒擴香石

大家想像中的擴香石是質感可愛的模樣，但換成是一顆牙齒的樣子將變成特別又新奇的感覺，此外牙齒還可以向牙仙子許願，放大版的牙齒許的願望也會跟著放大唷！

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

（圖：Pinkoi）

  • 不拔毛時代｜收納戒指雙腿

以不在意別人眼光作為設計理念的不拔毛時代，將短短、肉肉的腿以輕鬆的模樣做成立柱，以收納各種樣式的戒指。

聖誕節交換禮物快看！超搞怪、吸睛還兼具實用 Pinkoi推8款不撞款禮物

（圖：Pinkoi）

此外，即日起至12月26日聖誕宅急便活動期間在Pinkoi全站消費滿1,000元即可享免運優惠（限定台灣地區），指定設計館精選商品88折起，更多優惠詳情請參考活動網站
聖誕節
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更新時間 : 2023-11-29 18:26 GMT+08:00

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