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泰國同婚合法化最後一哩路　穆斯林省分不適用

若泰國通過同性婚姻法案，將是繼台灣、尼泊爾之後，第三個婚姻平權的亞洲國家。

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/11/29 17:19
泰國爭取同性婚姻合法化（圖／路透社Athit Perawongmetha)

泰國爭取同性婚姻合法化（圖／路透社Athit Perawongmetha)

泰國當局在上週批准了婚姻平權立法草案，該法案將修訂《民事與商業法》（Civil and Commercial Code），將婚姻定義為任何兩個「個人」間的婚姻。若法案獲得議會批准，泰國將成為亞洲第三個同婚合法化國家。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Watcharong）向半島電視台表示，「希望能看到該法案盡快進入議會辯論，」並強調，若法案獲得批准，同性伴侶在婚後享有與異性婚同樣的法律權利。

柴伊表示，「我們認為沒有理由說不，因為人們應該有權決定自己的生活方式。」

前兩屆政府分別提出同性結合或同性婚姻法案，但在解散國會為全國大選鋪路之前，法案都未能通過下議院的審議，每次都被打回原點。

泰國現任政府主要政黨都支持這項立法，2022 年６月通過 4 項同婚法案一讀，儘管該政府的任期僅剩下幾個月，若無突發的政變或倒台，有足夠的時間來通過同婚法案。LGBTQ權力倡議者表示，目前是泰國同婚合法化最好的機會。

泰國彩虹天空協會（Rainbow Sky Association of Thailand）顧問兼政策分析師約馬羅恩（Rapeepun Jommaroeng）預估，一些宗教團體（主要來該國少數的基督教與穆斯林）會對該法案提出異議，但他指出，這些團體不太可能破壞同婚法案的推進。

約馬羅恩提及，泰國已明確表示，不會強迫任何宗教領袖、牧師或僧侶舉行同婚結婚儀式。這項法律並非要強迫人們去做不願意做的事情。「這是為了讓人們享有平等而特意擴大的範圍，只是為了給兩個結合的自由。」

由於泰國允許伊斯蘭教律法（sharia law）取代部分國家法律，涉及國防或安全的法律除外，因此對居住在最南部省分、為主要人口的穆斯林而言，《民事與商業法》以及任何修正案都將不是用於他們。這點也獲得柴伊的證實。

對於泰國其他區域的LGBTQ群體來說，該法案預示著泰國的新曙光，有望為他們帶來更多尊重、平等與自由。約馬羅恩表示「若該法案通過，便意味著國在公民自由層面又邁進一步，承認的泰國社會的多樣性，」他也提到，「這是一個可以慶祝的時刻，他們可以做自己，不再需要撒謊。」
泰國
同性婚姻合法化
同婚

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