新北再創佳績　112年教育部友善校園獎連續8年獲獎數全國之冠

112年「教育部友善校園獎」揭曉，新北市獲獎數1 1件，共3校及8名績優人員獲獎，包辦各類獎項，締造自105年 起連續8年獲獎數全國之冠的佳績。獲獎學校及人員今（29） 日在市政會議進行獻獎，分享榮耀與喜悅。

榮獲卓越學校獎的野柳國小校長張錦霞表示，學校位於濱海偏鄉， 善用海洋環境資源結合社區永續發展， 和海科館合作辦理珊瑚棲地復育、鱟卵復育， 以及海廢創意裝扮走秀活動，讓孩子們在過程中學習尊重生命、 海洋友善，培育孩子「立足野柳，放眼世界」的同時， 讓學生樂於學習零中輟。

中信國小校長楊宗時表示，本次卓越學校獎的殊榮， 要歸功團隊在友善校園經營的努力。學校以「悅己、閱人、越視界」 為課程三大主軸，透過引導班級學生互動， 學習接納自我與尊重他人；閱讀有關飢餓、貧窮、戰爭等議題圖書， 學習多元文化與發展全球公民意識； 再經由校外教學的環境體驗課程，以不同視角觀看世界， 體現永續家園及生命的價值。

同樣榮獲卓越學校獎的永平高中校長沈美華提到， 學校透過與世界宗教博館簽署的365天生命教育學習護照， 結合學校生命感恩月課程，帶領學生參觀博物館， 激發對生命的省思，幫助孩子學習成為更善良、更好的自己， 並懂得傳遞溫暖予他人。本次獲得教育部友善校園卓越學校的殊榮， 是對全體師生最大的肯定與鼓勵。

此外，在學輔工作領域用心投入與付出並榮獲「傑出學輔人員獎」( 含學輔主管、學務人員、輔導人員獎)的雙溪國小主任盧雅惠、 沙崙國小組長池禎宜、永平國小戴邵芛及中和國小李鵑后2位專輔教 師等教育人員，長期致力於將友善校園五大議題內涵融入課程， 如小農夫「從農場到餐桌」活動，幫助學生學習珍惜食物； 學生選舉小市長，體驗自治活動，培養公民素養； 校內設置安心玩偶及安排班級輔導課程， 協助師生發覺自身心理壓力，及早介入關懷等， 陪伴並幫助孩子在溫馨友善的環境，追求自己的夢想、成就自我。

今年新北市更榮獲全國唯一的「特殊貢獻人員獎」及「 傑出行政人員獎」，分別由中和高中校長劉淑芬及學生輔諮中心學校 社工師朱碧琪獲獎，顯示新北市推動友善校園學輔工作深耕有成， 堪為全國典範。

教育局長表示，十年樹木、百年樹人， 新北教育將持續深耕友善校園，讓學子適性發展，成長茁壯， 成就引領著社會、國家走向更美好的未來人才。

112年「教育部友善校園卓越學校獎」，新北市永平高中校長沈美華(右一)、中信國小校長楊宗時(右二)、野柳國小校長張錦霞(左二)代表獻獎。（圖／新北市教育局）