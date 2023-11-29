新北再創佳績　112年教育部友善校園獎連續8年獲獎數全國之冠

112年「教育部友善校園獎」揭曉，新北市獲獎數11件，共3校及8名績優人員獲獎，包辦各類獎項，締造自105年起連續8年獲獎數全國之冠的佳績。獲獎學校及人員今（29）日在市政會議進行獻獎，分享榮耀與喜悅。
榮獲卓越學校獎的野柳國小校長張錦霞表示，學校位於濱海偏鄉，善用海洋環境資源結合社區永續發展，和海科館合作辦理珊瑚棲地復育、鱟卵復育，以及海廢創意裝扮走秀活動，讓孩子們在過程中學習尊重生命、海洋友善，培育孩子「立足野柳，放眼世界」的同時，讓學生樂於學習零中輟。
中信國小校長楊宗時表示，本次卓越學校獎的殊榮，要歸功團隊在友善校園經營的努力。學校以「悅己、閱人、越視界」為課程三大主軸，透過引導班級學生互動，學習接納自我與尊重他人；閱讀有關飢餓、貧窮、戰爭等議題圖書，學習多元文化與發展全球公民意識；再經由校外教學的環境體驗課程，以不同視角觀看世界，體現永續家園及生命的價值。
同樣榮獲卓越學校獎的永平高中校長沈美華提到，學校透過與世界宗教博館簽署的365天生命教育學習護照，結合學校生命感恩月課程，帶領學生參觀博物館，激發對生命的省思，幫助孩子學習成為更善良、更好的自己，並懂得傳遞溫暖予他人。本次獲得教育部友善校園卓越學校的殊榮，是對全體師生最大的肯定與鼓勵。
此外，在學輔工作領域用心投入與付出並榮獲「傑出學輔人員獎」(含學輔主管、學務人員、輔導人員獎)的雙溪國小主任盧雅惠、沙崙國小組長池禎宜、永平國小戴邵芛及中和國小李鵑后2位專輔教師等教育人員，長期致力於將友善校園五大議題內涵融入課程，如小農夫「從農場到餐桌」活動，幫助學生學習珍惜食物；學生選舉小市長，體驗自治活動，培養公民素養；校內設置安心玩偶及安排班級輔導課程，協助師生發覺自身心理壓力，及早介入關懷等，陪伴並幫助孩子在溫馨友善的環境，追求自己的夢想、成就自我。
今年新北市更榮獲全國唯一的「特殊貢獻人員獎」及「傑出行政人員獎」，分別由中和高中校長劉淑芬及學生輔諮中心學校社工師朱碧琪獲獎，顯示新北市推動友善校園學輔工作深耕有成，堪為全國典範。
教育局長表示，十年樹木、百年樹人，新北教育將持續深耕友善校園，讓學子適性發展，成長茁壯，成就引領著社會、國家走向更美好的未來人才。
112年「教育部友善校園卓越學校獎」，新北市永平高中校長沈美華(右一)、中信國小校長楊宗時(右二)、野柳國小校長張錦霞(左二)代表獻獎。（圖／新北市教育局）