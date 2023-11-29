新北獲「教育部防制學生藥物濫用」全國教育行政單位第一

新北市教育局榮獲教育部112年全國考評「 防制學生藥物濫用」全國教育行政單位第一殊榮!此外，華僑高中、 新北高工、樹林高中、安康高中、海山高中及碧華國中等6校獲選防 制學生藥物濫用績優學校，獲獎數全國之冠。今(29)日於市政會 議獻獎，展現校園安全實務工作推動的績優成效。

教育局指出，毒品偽裝手法推陳出新，新興毒品搖身變裝為咖啡包、 軟糖、果凍等食品，恐有侵入校園疑慮，教育局訂定5大反毒策略， 著重「擴大預防」及「清查精進」，積極結合社政、衛政、警政、 家長及民間相關資源等網絡力量，建構防制學生藥物濫用防護網絡， 強化教職員生正確認知及拒毒技巧，並提供各校高關懷學生全方位、 多面向之輔導服務，避免因好奇誤用非法藥物等憾事發生。

獲獎各校在推動反毒工作上深具特色，其中樹林高中各項反毒活動推 展不遺餘力，帶領學生參與華山基金會「關懷獨居老人」公益活動， 發揮大眾愛心幫助弱勢族群外，同時宣傳反毒理念， 希望能透過幫助弱勢族群察覺自我的幸福，避免負面情緒滋長， 進而遠離毒品的危害。

安康高中透過融入課程，辦理反菸反毒主題之教室佈置、 辦理防制藥物濫用海報競賽及運用社團時間步行至鄰近豬肚山實施反 毒淨山等活動，共同推動防制學生藥物濫用議題。

碧華國中結合校外教學活動推廣防制學生藥物濫用宣導，藉由認識、 親近大自然，更明白生命的重要，擁有健康的身體， 勇敢向毒品說不，提升學生重視藥物濫用的議題，建立正確價值觀。

教育局表示，校園防制藥物濫用的工作，必須結合家長、學校、 市府網絡單位及民間公益團體反毒力量共同合作， 建立正確拒毒觀念，為莘莘學子打造健康無毒的學習環境， 並以保護傘的概念持續推動擴大特定人員提列， 未來將持續精進各項反毒宣導工作，將「識毒」理念化成「拒毒」 的具體行動，以維護學生身心健康，營造友善的校園環境。