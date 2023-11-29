編織社會安全網　營造安居新北市　新北市榮獲菁網獎2項全國優選

社團法人台灣防暴聯盟為促進我國保護性工作網絡發展「 以被害人及其家庭為中心」的服務策略，並取「菁英網絡」之意， 自101年起辦理「保護服務網絡之承諾與行動─菁網獎」 全國徵文比賽，今年第十一屆共頒發6件優選與5件佳作獎， 其中新北市社會局團隊榮獲「第十一屆保護服務網絡之承諾與行動─ 菁網獎」2個全國優選大獎，於29日市政會議中， 由社會局長李美珍及家防中心主任許芝綺，將獎項獻給市府。

家防中心主筆獲選的2個優選獎，其中「『精』 慌失措後的復原之路」，是以成人保護案例呈現身心障礙家庭( 思覺失調症)家屬面對被家人暴力攻擊後的情緒狀態和需求， 透過保護性社工、心衛社工、警察、檢察官及法官、醫院串聯服務， 即時網絡分工協助施暴者醫療，維護施暴者醫療權益， 也舒緩了家庭照顧者的不安與負荷。

另兒少保護案例「陪你走過生活的每一哩路—少年返家之跨轄、 跨網絡的實踐行動」， 以一名在多個縣市居住過而搬回新北市續予提供安置重整服務的男童 為例，描述兒童面對環境的陌生導致生活出現適應困難， 再疊加其身心議題， 使其在安置期間頻頻發生違規及可能危及生命之行為， 為穩定兒少的身心狀態，社工與兒少、家庭密集討論返家可能性後， 召集跨縣市、跨網絡共5個單位20個網絡團隊成員合作， 於服務歷程致力創傷知情照護，療癒家庭及兒少， 讓兒少最終返家重聚，安穩生活與成長。

李美珍表示， 近年來中央與地方政府積極結合各部門力量建構綿密安全網， 面對多元需求的家庭更需要跨專業的密切合作。 這次獲獎的案件都相當令人感動，不論是社工積極、不放棄的投入， 或是警局家防官、衛生局、醫院人員專業的介入， 整個市府團隊總動員再與司法機關合作，共同為了家庭一起努力， 最終支持了家庭度過危機，修復家庭關係，這才是最重要、 最令人動容的價值。

副市長劉和然表示，新北市長年關注市民的安全，社會局、 家防中心團隊、警察局長期投入對受暴家庭的即時救援與協助， 實踐侯友宜市長重視的「施政不要忘記任何一個人」， 讓受暴市民重拾笑容，就是市府團隊最大的回饋。