中華資安國際榮獲HITCON Cyber Range資安攻防大賽第一名

中華電信子公司中華資安國際資安團隊於11月15日， 在台灣駭客協會舉辦的「HITCON Cyber Range 2023」資安攻防大賽，從17支參賽勁旅中脫穎而出獲得冠軍。 這也是中華資安國際繼2018年HITCON Defense國際邀請賽榮獲冠軍後，再度參賽， 也再獲得冠軍的殊榮。

HITCON Cyber Range 為一場資安事件調查為主的企業藍隊競賽， 也是臺灣難度最高的藍隊防禦競賽之一，模擬企業遭受資安攻擊， 參賽隊伍需扮演資安應變團隊的角色， 從大量威脅告警資料及系統日誌中找出攻擊者的足跡， 並針對攻擊事件應變，以增強企業資安威脅的防禦能力。

本次比賽有來自政府、警調、軍方、半導體、高科技製造、 資訊資服等行業的17 支優秀團隊，角逐最佳藍隊的頭銜。競賽是根據APT 駭客組織的攻擊特徵，打造刺激的受駭場景， 參賽者必須化身為資安應變團隊的一員，抓出受駭軌跡並嘗試阻擋。 中華資安國際的團隊打趣以「我想不到隊名」為名，集結SOC/ MDR、事件應變調查與鑑識、資安檢測專家成員，迅速展開靜態分 析，從資安設備的日誌分析，去除雜訊找受駭軌跡；接續動態分析， 進行檔案逆向與記憶體分析，掌握攻擊者意圖與入侵指標； 隨即針對所受駭事件，撰寫系統指令、程式、 資安設備規則等補救措施，止血並提升防護。

獲獎的中華資安國際資安工程師甘景昀表示，「 比賽勝出的關鍵就是平時在工作上『積累的資安事件處理實務經驗』 ，才能快速分析入侵點，精準排查攻擊手法。」 逐漸拉開與其他隊伍的分數，拔得頭籌。

中華資安國際的團隊運用傑出的SOC/MDR資安監控應變能力， 找出攻擊來源及手法，快速建立應變，才能在這次大賽中一舉奪冠， 凸顯中華資安國際在資安實戰經驗的豐富資歷， 團隊除了資安專業能力、實戰經驗， 也透過積累政府與企業資安防護經驗，淬鍊更優秀的資安艦隊。耐打 才是好漢，這場擬真的資安攻防場景， 充分展現中華資安國際的防護能力與能量， 也應證了中華資安國際有絕對的防護能力， 為能守護企業與國家的資訊安全與數位空間！