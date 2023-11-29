臺灣土地銀行主辦華豐橡膠20億元聯貸案　超額認購200％

為支援企業根留臺灣，土地銀行統籌主辦華豐橡膠5年期聯貸案共新臺幣(以下同)20億元，資金用途為償還金融機構借款、充實營運週轉需求，土地銀行也在29日與華豐橡膠完成簽訂聯合授信合約，以行動支持本土產業鏈。

為打造我國成為「亞洲高階製造中心」，行政院媒合國內數位科技創新優勢與智動化系統整合能量，持續提供企業轉型協助。土地銀行等公股行庫亦響應政府政策，依臺商企業需求提供金融支援、厚植MIT臺灣製造實力。

本次華豐橡膠5年期20億元聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並邀集臺灣銀行、華南銀行、彰化銀行、第一銀行、兆豐銀行、板信銀行、安泰銀行、台中銀行等8家行庫共同參與，經各參貸銀行踴躍參與，超額認貸比例高達200％，顯見各行庫看好華豐橡膠長期務實經營心法與本土製造實力。

華豐橡膠創立於1945年，為本土最老牌輪胎廠，在機車與自行車輪胎產線深耕多年並積極投入研發，打造高品質產品搶攻高端市場，目前其自有品牌「DURO」、「QUICK」不僅外銷暢旺、深獲海外市場肯定，且華豐橡膠全球產業鏈布局完整，其海外生產基地涵蓋泰國、印尼、美國廠等，有效掌握新南向與歐美市場，前景可期。華豐橡膠今年上半年稅前淨利達3.8億元，較去年同期稅前淨利3.5億元逆勢成長達8.5%，顯見公司獲利表現不俗。

土地銀行在董事長謝娟娟帶領下，近年持續拓展聯貸市場，同時亦因應授信均衡化策略，朝產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，並以綠色金融角色爭取綠電、再生能源等授信業務。

土地銀行未來將以積極、穩健及多元發展的方向，朝全方位優質金融機構的目標前進，營造共榮共存的生態鏈。