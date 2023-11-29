臺灣企銀前三季稅前淨利突破百億　獲利穩健成長

臺灣企銀今(29)日舉行2023年第三季線上法人說明會， 由陳紹晃副總經理主持，公布2023年前三季財務數字及營運狀況 。陳紹晃副總經理表示，臺灣企銀獲利表現穩健成長，2023年至 第三季合併稅前淨利達新臺幣(以下同) 100.07億元，創歷年同期最佳，合併稅後淨利83.69億元 ，較去年同期成長18.04%，每股稅後純益（EPS）1.02 元。

臺灣企銀說明，今年持續升息趨勢，台美利差仍維持高檔， 帶動財務操作淨收益大增，截至第三季， 金融商品淨收益及兌換損益累積達59.52億元，較去年同期成長 167.63%，成為前三季營收主要成長動能； 另該行也積極拓展非利差收入，持續創造多元收益來源，2023年 至第三季手續費淨收益35.49億元，年成長15.83%， 主要成長來自財富管理手續費收入年成長44.69%； 資產品質方面，2023年至第三季逾放比率為0.18%， 與前一季持平，備抵呆帳覆蓋率則較前一季上升至727.35%， 資產品質維持穩健。

金融資產評價方面，陳紹晃副總經理分析，今年投資市場已較202 2年回穩，雖然第三季美國十年期公債殖利率波動大， 該行目前於美債投資佈局相對穩健，截至今年9月底的金融資產位於 FVOCI項下的未實現評價損益對其他權益的影響，已較2022 年底回升，已提列之特別盈餘公積將迴轉至可供分配盈餘， 於未來年度發放。

臺灣企銀在「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略持續推動下， 為營運基礎打下穩健根基，獲利成長動能延續。 追求營運績效目標之餘，該行亦積極提升永續經營績效，身為全國唯 一中小企業專業銀行，臺灣企銀從金融本業出發， 積極扶持中小企業開展永續行動，除了提供「綠能永續專案貸款」 及「機器設備升級貸款」等專案融資， 協助企業取得低碳轉型所需資金，今年8月也與工業技術研究院異業 聯盟，首創「淨零減碳聯合輔導平台」， 提供中小企業一站式碳轉型服務， 未來該行也將持續發揮金融影響力，攜手客戶共創永續未來。