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【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！

聖誕大餐、必吃甜點、五星飯店住宿優惠一次看

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 17:44
台北寒舍艾美探索廚房推出「日本美食節」過聖誕。（圖／飯店提供）

台北寒舍艾美探索廚房推出「日本美食節」過聖誕。（圖／飯店提供）

預約困難法餐「熱紅酒香料包」微醺首選

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
台灣在地原生種的甜肉桂、玫瑰與草莓，搭配歐陸傳統辛香料，台法「混血」感的風味 只有今年品嘗的到。（圖／品牌提供）

台灣原創花草茶「小草作」（Grassphere）攜手高雄最難預約法式餐廳「Papillon」米其林星級主廚兼主理人Xavier Boyer 博雅維，打造全新「法式莓果風味」熱紅酒香料包，不僅為「小草作」首度以法式的風味做為產品基底，亦是博雅維首度參與熱紅酒香料包的研發創作，每包售價238元，即日起限量開賣，售完為止。

星巴克「奇幻咖啡小屋」

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
（圖／品牌提供）

睽違三年的「愛‧Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，即日起至2024年1月2日在台北時代百貨展出，位在百貨2樓的夢廣場以「奇幻咖啡小屋」為主題，運用巴塞隆納的超現實意象，以呈現富有詩意與想像力的藝術作品，進入奇幻小屋，可欣賞到千變萬化的線條與自由奔放的色彩，享受繁忙生活中的一片靜謐美好。

奇幻萬花筒於活動期間內，平日一至五 18:00-19:00，每週六日16:00-20:00開放進入小屋體驗奇幻萬花筒，欣赏藝術與咖啡結合的符號主題影像。

探索廚房「日本美食節」

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
台北寒舍艾美酒店探索廚房「冬の和食祭」壺漬牛。

不用飛日本啦！台北寒舍艾美探索廚房於12月午、晚餐推出「日本美食節」，主廚特別推薦包含濃郁湯頭的鮑魚雞白湯拉麵、鮮嫩焦香的日式烤雞肉串、口感多層次的關西御好燒與淡淡葉香的圤葉牛等美饌，源自於鹿耳島的名菜「壺漬牛」，主廚將牛肋眼切成條狀並浸泡於特色醬汁壺中，微火燒烤後油亮光澤、香氣滿盈，齒頰留香。

另外，好評不斷，探索廚房爐烤區限時延長推出「炭烤松葉蟹腳」，松葉蟹腳肉質鮮甜嫩滑，以奶油、檸檬汁、大蒜與香草調味後，再以大火炭烤使表層帶有微焦烤痕，內層肉質爽口彈牙、香味撲鼻，是冬日最奢華的好滋味。

菜色多元升級不加價，聖誕節期間甜點主廚再端出應景甜品，包含造型俏皮的聖誕樹幹蛋糕與繽紛聖誕球等，每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。用餐加碼獻好禮，於12月23日至12月25日午、晚餐餐期單筆消費滿12,000元，就有機會獲得GRACE COLE經典護手霜禮盒組。

The Deli 聖誕禮籃組

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
聖誕禮籃組包含經典菜色及全新推出的嫩烤香料玉米雞等。（圖／品牌提供）

台北喜來登飯店一樓The Deli推出聖誕禮籃組包含爐烤火雞、爐烤安格斯牛肋眼與全新推出的嫩烤香料玉米雞，與爐烤帶骨牛小排搭配龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚凱撒沙拉、酥皮千層南瓜派等應景美食，適合闔家歡聚享用，每組4,800元起可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓The Deli預訂。

吉比鮮釀

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
聖誕新年暖心套餐」。（圖／品牌提供）

聖誕新年暖心套餐」包含熱門料理「BBQ豬肋排與碳烤鮮蝦」，豬肋排刷上獨門梅爾森烤肉醬後碳烤，一咬就脫骨的軟嫩肉質和香濃醬汁，再搭配碳烤香氣的鮮蝦，是道大家必點的料理；老饕必吃的「火烤紐約客牛排」，使用10盎司美國特選級紐約牛排，碳烤出迷人香氣，鮮美肉汁讓人難以忘懷，；「田納西雞翅」使用小火烘烤過後再炸至金黃色，均勻包裹的甜辣醬讓人一口接一口；「辣味檸檬鮮蝦麵」使用鳳尾蝦和蘆筍、洋蔥等與細麵拌炒，再撒上帕米森起司，鹹香中帶著檸檬的清爽香氣；明星手工甜點「胡蘿蔔蛋糕」，扎實蛋糕體帶肉桂香氣，搭配外層奶油起司糖霜和胡桃品嚐，香甜不膩的幸福感一湧而上。

套餐將於12月1日至2024年1月1日登場， 售價為NT$2488起，12月1日至12月14日，即可憑指定電子優惠券點用套餐，享鮮釀啤酒第二杯半價優惠。

巧克光廊「聖誕光芒」蛋糕

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
台北寒舍艾美酒店「巧克光廊」推出限定糕點，「聖誕光芒」聖誕節蛋糕、「史多倫」與「潘娜多尼」，每個280元起。（圖／飯店提供）

推出三款應景的限定糕點，「聖誕光芒」聖誕節蛋糕使用馬斯卡彭起司製成慕斯外層，包裹著擁有焦糖牛奶及淡淡鹽香的杜絲巧克力餡，搭配浸滿濃郁咖啡苦韻的手指餅乾，吃起來柔綿迷人、濃醇苦甜，最後再放上閃耀金黃光芒的星星造型巧克力片，彷彿摘下聖誕樹頂端的星星，照亮寒冷的冬季。

歲末歐洲傳統烘焙糕點必吃推薦，首先為源自於德國的「史多倫」280元，麵團混入多種的酒漬水果乾與堅果，以190度烤15分鐘出爐後再刷上蘭姆酒糖漿並灑上白色糖粉，香甜滋味令人垂涎。還有，義大利的國民甜點「潘娜多尼」350元，內餡包含葡萄乾、檸檬皮與浸泡澄酒後的橘皮等水果，烤好的水果蛋糕散發出濃郁果香與奶香，悠閒的時光中體驗潘娜朵尼與咖啡共舞，彷彿置身於義大利古城的巷弄。

喜來登點心房

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
台北喜來登「甜蜜聖誕禮」甜點照。（圖／飯店提供）

莊光敬主廚今年以最令人期待的「聖誕禮物」為造型，全新設計「甜蜜聖誕禮」開心果櫻桃蛋糕，以濃郁堅果香氣的開心果海綿蛋糕為底，包裹著手工炒焙入味、再研磨製成的濃醇開心果慕斯，層層堆疊上以36%法芙娜焦糖牛奶巧克力調製而成的焦糖奶餡，以及如紅寶石般酸甜的櫻桃凍，櫻桃的酸甜與冰涼細滑的慕斯蛋糕，豐沛的層次讓每一口都有如拆禮物般的驚喜。「甜蜜聖誕禮」6吋開心果櫻桃蛋糕1,390元。

英國皇室愛吃的蛋糕

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
「巧克力餅乾」蛋糕為大人系甜點，吃起來略帶苦甜。（圖／台灣英文新聞＿Lyla Liu）

三澧餐飲集團華麗推出三款蛋糕，首推英國威廉王子和凱特慶祝結婚10週年的人氣甜品「巧克力餅乾」，由甜品主廚新研發的「巧克力餅乾」，嚴選比利時73%頂級黑巧克力內含日本糖漬橘丁、榛果醬，果香與堅果交織如香水般的馥郁口感，水果的酸香更能襯出巧克力微苦甜的獨特風味；另外兩款為清新茶香的「抹茶紅豆塔」，及多年來穩坐人氣甜點寶座的「香榭藍莓起司」，每款7吋售價1,100元於12月1日開始取貨。

即日起至12月20日止，凡至MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、BELLINI CAFFÈ、MOLINO、天吉屋、吉天麩羅等全台共50間門市皆有販售，或於品牌FB訂購連結、加入三澧LINE官方帳號使用LINE PAY線上付款訂購。

台北寒舍艾美住房贈限量好禮

【懶人包】 台灣聖誕節怎麼過？松葉蟹腳吃到飽、英國皇室也愛吃的蛋糕都在這！
前30組入住「冬日微醺」住房專案贈英國香氛品牌Grace Cole香薰蠟燭禮盒。（圖／飯店提供）

酒店以「絢麗溫馨聖誕月」為主題，自即日起至12月25日推出「冬日微醺」住房專案，前30組入住限量加碼贈送英國香氛品牌Grace Cole琥珀香薰蠟燭禮盒，前香帶有小蒼蘭與茉莉，後味則是雪松木與琥珀，木質幽香營造溫暖甜美的氛圍。專案亦包含精選客房香檳乙瓶、客房電影無限觀賞、隔日探索廚房豐盛的早餐兩客，更特別祭出行政貴賓廳之尊榮禮遇，「主管套房」每房每晚16,525元起+15.5%。
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2023/11/27 12:06

更新時間 : 2023-11-29 18:25 GMT+08:00

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