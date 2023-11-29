Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

黴漿菌抗藥性高？國內鬧缺藥荒？食藥署坦言一度缺藥 10月底已大量輸入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 16:36
生病吊點滴示意圖。（圖／unsplash）

生病吊點滴示意圖。（圖／unsplash）

中國爆發黴漿菌肺炎等呼吸道疾病疫情，外傳黴漿菌抗藥性極高，且有醫師表示國內用來治療小兒黴漿菌感染的用藥已缺貨一年，讓醫界相當擔憂。對此，食藥署今（29）日表示，原廠藥已於10月底大量輸入，學名藥亦將於12月大量生產，以確保秋冬期間藥品穩定生產供應。

食藥署表示，肺炎黴漿菌是一種非典型細菌，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，容易好發在群聚生活之族群，是社區性肺炎常見的致病菌之一。

過往黴漿菌第一線是採用巨環內酯類（macrolides）紅黴素（Erythromycin）進行治療，但是研究發現，國人對其的抗藥性竟高達7成，食藥署表示，國內仍有其他抗生素可使用，例: 四環素類(Tetracycline)中的多喜黴素(doxycycline)及氟奎諾酮(fluoroquinolone) 類的抗生素。

食藥署提醒，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，多數感染者可自行痊癒，不需要抗生素治療。若經醫師評估，需使用抗生素治療，民眾應確實遵照醫師指示，依開立的劑量及時間使用抗生素，切勿自行停藥，倘症狀沒有改善，再回診由醫師重新調整用藥，毋須過度擔心抗藥性問題。

另外，針對國內小兒黴漿菌的抗生素，原廠的日舒（zithromax）藥水已經缺藥多時的情形，食藥署說，日舒（Zithromax）是含有 Azithromycin 成分的廣效性抗生素，適應症為細菌引起的呼吸道感染、皮膚及軟組織感染、中耳炎和性傳染病。

Azithromycin 懸液用粉劑在國內目前有2張藥品許可證尚在供應，去（111）年每個月的健保用量合計約4680瓶，今（112）年因臨床需求增加，增加至每個月8050瓶，原廠藥品雖已增加輸入供應，但仍供不應求。

食藥署補充說明，因應秋冬需求，8月2日即函請相關藥品許可證持有商，預先盤點及整備相關原物料，以確保秋冬期間藥品穩定生產供應，原廠藥已於10月底大量輸入，目前庫存已達到2萬7000多瓶。，學名藥亦將於12月大量生產，比原先增加2到3倍的生產量，故無短缺疑慮。
黴漿菌肺炎
黴漿菌
肺炎
食藥署
抗生素
抗藥性
抗藥性細菌

相關新聞

不滿肺炎黴漿菌「入侵校園」說法 羅一鈞：用詞過頭 黴漿菌是學童常見致病菌
不滿肺炎黴漿菌「入侵校園」說法 羅一鈞：用詞過頭 黴漿菌是學童常見致病菌
2023/11/29 10:13
中國爆7病原體大流行 春節前後將處疫情高峰 疾管署：2族群應避免前往
中國爆7病原體大流行 春節前後將處疫情高峰 疾管署：2族群應避免前往
2023/11/27 16:23
中國爆呼吸道病例激增 WHO稱多重病原同時流行 疾管署籲台灣民眾赴中加強衛生防護
中國爆呼吸道病例激增 WHO稱多重病原同時流行 疾管署籲台灣民眾赴中加強衛生防護
2023/11/25 14:10
中國北方類流感疫情升溫　疾管署：勿至藥房買藥、應立即就醫
中國北方類流感疫情升溫　疾管署：勿至藥房買藥、應立即就醫
2023/11/24 19:40
抗藥性細菌比例攀升3倍 治療時間增4倍 「四不一要」可避免抗生素失效
抗藥性細菌比例攀升3倍 治療時間增4倍 「四不一要」可避免抗生素失效
2023/11/24 09:56

更新時間 : 2023-11-29 18:25 GMT+08:00

最受歡迎

〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
徐佑昇心寒退民眾黨 痛揭討打姊、黃珊珊、吳欣盈黑料
徐佑昇心寒退民眾黨 痛揭討打姊、黃珊珊、吳欣盈黑料
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【開箱影片】台北寒舍艾美《完美女人》限量精品下午茶超夯　聯名Marc Jacobs吃完記得試香！
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
芝士控、草莓控快看！「Cheese Talk」全新起司蛋糕品牌台中、台北和新竹限定快閃
芝士控、草莓控快看！「Cheese Talk」全新起司蛋糕品牌台中、台北和新竹限定快閃
〈時評〉與「台灣英雄」許文龍間的「奇異恩典」交往
〈時評〉與「台灣英雄」許文龍間的「奇異恩典」交往
第60屆金馬獎得獎名單一覽
第60屆金馬獎得獎名單一覽