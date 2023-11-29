黴漿菌抗藥性高？國內鬧缺藥荒？食藥署坦言一度缺藥 10月底已大量輸入

中國爆發黴漿菌肺炎等呼吸道疾病疫情，外傳黴漿菌抗藥性極高，且有醫師表示國內用來治療小兒黴漿菌感染的用藥已缺貨一年，讓醫界相當擔憂。對此，食藥署今（29）日表示，原廠藥已於10月底大量輸入，學名藥亦將於12月大量生產，以確保秋冬期間藥品穩定生產供應。

食藥署表示，肺炎黴漿菌是一種非典型細菌，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，容易好發在群聚生活之族群，是社區性肺炎常見的致病菌之一。

過往黴漿菌第一線是採用巨環內酯類（macrolides）紅黴素（Erythromycin）進行治療，但是研究發現，國人對其的抗藥性竟高達7成，食藥署表示，國內仍有其他抗生素可使用，例: 四環素類(Tetracycline)中的多喜黴素(doxycycline)及氟奎諾酮(fluoroquinolone) 類的抗生素。

食藥署提醒，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，多數感染者可自行痊癒，不需要抗生素治療。若經醫師評估，需使用抗生素治療，民眾應確實遵照醫師指示，依開立的劑量及時間使用抗生素，切勿自行停藥，倘症狀沒有改善，再回診由醫師重新調整用藥，毋須過度擔心抗藥性問題。

另外，針對國內小兒黴漿菌的抗生素，原廠的日舒（zithromax）藥水已經缺藥多時的情形，食藥署說，日舒（Zithromax）是含有 Azithromycin 成分的廣效性抗生素，適應症為細菌引起的呼吸道感染、皮膚及軟組織感染、中耳炎和性傳染病。

Azithromycin 懸液用粉劑在國內目前有2張藥品許可證尚在供應，去（111）年每個月的健保用量合計約4680瓶，今（112）年因臨床需求增加，增加至每個月8050瓶，原廠藥品雖已增加輸入供應，但仍供不應求。

食藥署補充說明，因應秋冬需求，8月2日即函請相關藥品許可證持有商，預先盤點及整備相關原物料，以確保秋冬期間藥品穩定生產供應，原廠藥已於10月底大量輸入，目前庫存已達到2萬7000多瓶。，學名藥亦將於12月大量生產，比原先增加2到3倍的生產量，故無短缺疑慮。