南韓首爾為加強英語教育　將向小學投入「AI英文機器人老師」1對1加強口說

南韓政府為加強學生英文聽力與口語教育等等，預計利用AI聊天機器人、手機應用程式等。此外，也將擴大與外國學生進行非面對面交流的共同授課。

韓聯社報導，首爾市教育監趙熙研（音譯）今（29）日發表「推進首爾教育國際化、強化英語公共教育方案」，表示將從明年3月起，開始試用人工智能（AI）基礎教育機器人與應用程式。

為強化學生英文口說，南韓教育廳與民間企業合作開發「英語導師機器人」，將在5所中小學各放置一台。該機器人外型類似於餐廳內可看見的服務機器人，搭載了AI功能，可與學生進行一對一英文會話。

報導指出，機器人會在教室內當作輔助老師，像母語人士一樣進行英語會話示範，不僅可矯正學生發音，也可針對學習進度較落後的學生進行個別教育，若成效良好，將調查需求並擴大普及。

首爾市教育廳也計畫，將在明年3月於3所中小學引進「語音行聊天機器人應用程式」，學生可選擇情境自由對話，如在餐廳以英文進行點餐。

此外，南韓也計畫擴大與海外學生的非面對面英語交流，目前已有198所學校與18個國家進行交流，計畫在2026年前，擴大至全體中學一年級及其他有意願的國中小與高中，也計畫擴大外籍老師規模，向有意願的小學提供一至兩名外師。