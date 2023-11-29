諷刺！吳春城為財團打手專阻揭弊者保護法 與黃國昌並列民眾黨不分區

時代力量於今（29）記者會，揭露民眾黨不分區立委候選人蔡春城擔任財團打手，其創辦的戰國策集團，長期為永豐集團打壓吹哨者、阻擋保護法案，更鎖定黃國昌的吹哨者保護協會以及時代力量的動向。如今黃國昌卻與吳春城同列民眾黨不分區，令人備感諷刺。

戰國策監控、阻擋「揭弊者保護法」立法

時力立委邱顯智指出，根據吹哨者爆料，從2019年開始，「戰國策傳播集團」就是「永豐集團」旗下各公司長期穩定的合作夥伴，簽訂「議題研究」、「政策年約」、「數位年約」等多項委託案，每年金額將近千萬，5 年總額高達近 5 千萬。「永豐集團」委託「戰國策傳播集團」的業務繁多，其中最關鍵的，就是監測「揭弊者保護法」的立法進度，窮盡一切手段，動員學者，遊說立法委員、行政院高層，阻擋立法院排審「揭弊者保護法」、阻擋行政院提出院版草案。

永豐集團籲「懲罰揭弊者」 寒蟬效應阻吹哨

邱顯智表示，永豐集團持續向行政院、立法院遊說，要求揭弊者保護法草案納入「懲罰揭弊者」的條文，想要藉著高額懲罰條款，造成寒蟬效應，阻止吹哨者站出來。到目前為止，各黨送進立法院的草案版本，就只有民眾黨團草案在第十八條規定「為防止濫用本法之行為，發生經法院判決後，該揭弊行為實屬惡意或非屬事實者，各目的事業主管機關應檢附相關情事資料移送委員會，由委員會對該揭弊者處新臺幣二十萬元以上二千萬元以下罰鍰」。永豐要求懲罰揭弊者的訴求，只有民眾黨買單！

吳春城列民眾黨不分區 無利益迴避

時力不分區立委候選人暨發言人余佳蒨指出，吳春城主要業務就是政治公關，是協助大財團維護自身利益的打手。她質疑，吳春城一方面幫財團老闆喬法案，一方面納入民眾黨的不分區名單，完全沒有利益迴避，完全不避諱利害衝突，民眾黨是把不分區當可以買賣的席位、公關公司的分部嗎？

時力秘書長李兆立批評，民進黨完全執政八年，揭弊者保護法還在原地踏步。從2017年蔡英文總統召開司法改革國是會議總結會議，做出應訂定「吹哨者保護法」的決議，到今年立法院第十屆即將結束，會期剩下不到一個月，行政院仍未送出草案。

黃國昌力推揭弊者保護法 卻與吳春城並列民眾黨不分區

李兆立提到，2016年張晉源揭發永豐「三寶」違法超貸弊案、鼎興牙材詐貸案，遭到永豐集團鋪天蓋地的追殺，當時前時代力量立委黃國昌不但力推揭弊者保護法，之後更成立協會持續追蹤。如今，黃國昌選擇和永豐集團的打手吳春城，共同列入民眾黨不分區名單，讓人難以想像下一屆立法院，揭弊者保護法要如何在這樣的結構下順利推行。

邱顯智感嘆，蔡政府司法改革承諾嚴重跳票，完全執政、掌握國會過半席次的民進黨政府，責無旁貸。但看到戰國策集團創辦人吳春城，協助何壽川的金控財團帝國，監控黃國昌、阻擋「揭弊者保護法」，如今卻與黃國昌雙雙列入由黃珊珊一手安排的民眾黨不分區名單中，令人備感諷刺。

邱顯智要求，柯文哲、黃珊珊應具體回答三個問題：第一，請問黃珊珊，吳春城是不是你推薦的人選？第二，請問黃珊珊，你是否與永豐何家熟識，並且向何壽川承諾，不會把黃國昌排入不分區，就算真的排入，也絕對不會讓黃國昌當法務部長？第三，請問柯文哲、黃珊珊，你們是否全然知情戰國策與永豐集團的合作關係？