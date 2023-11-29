期間限定 夢幻打卡點！HOLA 聖誕小樹製造所 快閃台北華山、大稻埕碼頭

一年一度令人期待的聖誕節即將來臨，聖誕節前夕，HOLA和樂家居將帶著聖誕老人的祝福快閃台北，於12/2(六) - 12/3(日) 華山1914園區、12/9(六) - 12/10(日)及12/16(六) - 12/17(日)大稻埕碼頭貨櫃市集，打造期間限定的「HOLA聖誕小樹製造所」，夢幻白色聖誕小屋宛如被白雪覆蓋，大型蝴蝶結裝飾可愛又吸睛，還可以客製化屬於自己獨一無二的聖誕小樹。

為自己或親朋好友挑選一個精美的禮物，犒賞一年來的努力，聖誕節就是這樣一個美好的存在。HOLA特別打造「HOLA聖誕小樹製造所」，只要挑選喜愛的聖誕樹、樹頂星和燈串及風格飾品例如飾品球或緞帶，3步驟即可擁有專屬你的聖誕樹，不會裝飾也別擔心，居家品牌HOLA將請專業設計師為你客製，獨樹一幟的聖誕樹就此誕生！此外，只要下載HOLA APP ，新好友限時獨享註冊禮，首次下載或登入即贈 $50 購物金，可於現場直接折抵消費（單筆實付金額需滿 $50 以上）。

不僅如此，「HOLA聖誕小樹製造所」更打造猶如聖誕老人灑落的禮物盒，邀請大家拍照打卡、分享至個人社群，即可獲得限量聖誕萌禮造型餅乾乙份。除了聖誕樹，HOLA也推薦多款適合居家佈置的聖誕造型產品，例如會自動噴雪的奧可利LED音樂擺飾，擺在家中一隅，便能動態呈現滿滿節日氛圍。

來「HOLA聖誕小樹製造所」挑選喜愛的聖誕樹、 樹頂星和燈串及風格飾品，擁有專屬你的聖誕樹。（圖／HOLA）

聖誕節最不能缺少的就是交換禮物，HOLA特別推薦數款聖誕限定香氛，用獨具節日魅力的香氣，營造儀式感。澳洲CIRCA聖誕節限定款擴香瓶及香氛蠟燭，混合豪華紅莓與酸甜大黃充滿歡樂氛圍，青檸則帶來愉悅活力。姊妹品牌澳洲GLASSHOUSE則推出聖誕限定之《聖誕節前夕夜》擴香瓶及車用擴香，藉由黑醋栗、李子、檸檬和薰衣草，喚醒夢幻聖誕魔力。還有近年最夯的法國DURANCE朵昂思 7天倒數日曆禮盒，用舒緩香氣轉換感官享受，讓你滿心期待，迎接聖誕節的到來。

【HOLA聖誕小樹製造所 活動資訊】

12/2(六) – 12/3(日) 12:00-20:00，華山1914文化創意產業園區（台北市中正區八德路一段1號）

12/9(六) – 12/10(日) 12:00-22:00，大稻埕碼頭貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）

12/16(六) – 12/17(日) 12:00-22:00，大稻埕碼頭貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）

聖誕限定香氛，用獨具節日魅力的香氣，營造儀式感。（圖／HOLA）