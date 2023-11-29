蕭美琴卸任　哽咽道別駐美代表處：還有很多「阿信」全力投入

民進黨副總統參選人蕭美琴為選戰辭去駐美代表一職，26日晚間閃電返美完成離職、交接及打包，駐美代表處今（29）日發布蕭美琴的道別感言畫面，她稱駐美代表處有很多「阿信」，任勞任怨、全力投入外交事務，過程一度哽咽。

蕭美琴20日與台灣APEC代表團一同自舊金山返抵台灣，並於當天宣布作為民進黨總統參選人賴清德的搭檔參選，21日「賴蕭配」前往中選會登記，成為本次總統大選首組完成登記的人馬。26日蕭美琴前往花蓮參加首場造勢活動後，於晚間返回美國完成離職、交接手續，並將個人行李與4隻愛貓打包，預計於今晚自紐約搭機返台，正式投入剩不到50天選戰。

蕭美琴返美離職、打包愛貓 外交部回應接任人選

昨日藍營指出，蕭美琴辭職時間交代不明，外交部與總統府皆無公告正式辭職，質疑蕭美琴以「述職」為名，走政黨參選造勢行程，公私不分。昨日晚間，總統府正式發布總統令，宣告「駐美國大使蕭美琴已准辭職，應予免職，並於中華民國112年11月30日生效。」

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今日駐美代表處釋出三段蕭美琴感謝駐處同仁的離職感言，畫面中蕭美琴身穿米白西裝外套、黑色長褲，手持麥克風說道「這段期間，三年半以來，我們TECRO團隊所有同仁全力協助，讓我真的深深感謝。」

她也提及駐外人員的辛苦與勤勉，「我們駐美代表處有很多的阿信，就是大家任勞任怨、全力的投入，」過程一度哽咽忍淚，也讓駐處同仁大呼「大使加油」，為她打氣。

蕭美琴也感謝理念相近的美國友人，「我們也非常謝謝美方的所有的朋友，每一個單位你們都有對口，也是這段期間加倍地疼惜台灣、也支持台灣，當然我們同仁的付出跟努力也是非常的重要。」

最後，蕭美琴在駐處同仁的歡送下離開代表處，並降下黑色座車窗戶，揮手與同仁致意道別。

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