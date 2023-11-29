會等人的火車 台鐵郵輪式列車推2024跨年、新春行程優惠

台鐵郵輪式列車標榜「會等人的火車」，鐵道慢旅包吃包住，由領隊帶領深度探訪特色景點，對無暇規劃遊程的旅客是省心好選擇。台鐵 29 日表示，12 月至明年 3 月的 23 條冬季遊程現正熱銷中，跨年、春節、賞花活動還沒安排嗎？快來搶票。

年末想來一趟國旅輕旅行，推薦 12 月 23 日北部出發【花蓮．水岸童話星巴克．海天一線外澳站 2 日】，踩點全新開幕並擁有絕美湖畔的童話咖啡館。冬季避寒首選明年 1 月 13 日北部出發【宜蘭．清水地熱．手做香酥蔥油餅2日】，走訪恬靜幽慢的蘇澳小鎮。

跨年不想燒腦排行程，推薦 12 月 31 日北部出發【花蓮．跨年元旦東海岸．豆腐乳釀製體驗 2 日】，在花蓮七星潭迎 2024 第一道曙光，並體驗百年老店的豆腐乳手作活動。另有 12 月 30 日北部出發【台東．跨年迎曙光．手作茶香蛋捲 3 日】，來趟茶葉小旅行、欣賞立霧溪河谷之美。

迎接 2024 春節連假、賞櫻、賞梅季，2024 年 1 到 3 月主題行程搶先開賣！走春旅行推薦 2 月 12 日出發【潮州鐵道園區．車城福安宮．榮華富貴紀念車票 2 日】，暢遊「南方小站」並造訪屏東財神爺廟祈福。想一睹阿里山櫻花美景、欣賞遼闊鳳梨田，推薦 3 月 23 日北部出發【阿里山櫻花浪漫野餐．大甲鎮瀾宮祈福．廟東夜市 2 日】。喜歡滿山遍野的白色花海，可選擇 1 月 20 日北部出發【梅山太平雲梯‧觀海景日系崎頂站．他里霧文化園區 2 日】。

郵輪式列車停泊秘境小站及慢行特色區段，旅客可輕鬆暢遊台灣，欣賞鐵道山海風光，還能享用限定口味台鐵便當。即日起至 12 月 30 日預訂今年出發行程即享限時優惠，12 月 18 日前預訂明年出發行程則享早鳥優惠。

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台鐵郵輪式列車推2024跨年、新春行程優惠（圖／台鐵）