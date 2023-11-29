不尋常！22人染「副傷寒」1人共病死亡 疾管署追查有無隱形傳播鏈

疾管署今(28)日表示，國內今(2023)年已發現22例本土副傷寒確定病例，創10年來同期新高，其中1例死亡。根據疫調，部分個案有生食或食用未充分煮熟的食物，如烤蚵、生蠔、生蝦、生魚片及生干貝等。疾管署已啟動專案調查，針對菌株進行全基因體定序分析比對，同時針對本土確診個案進行更詳細飲食等暴露史之疫調，以釐清可能感染源。

疾管署李佳琳副主任表示，副傷寒為我國第二類法定傳染病，根據統計，今年累計23例確定病例，分別為22例本土病例數，高於2014至2022年同期，另有1例來自印尼的境外移入病例。

李佳琳提醒，今年本土病例數高於境外移入，與過去幾年的情況不同。患者年齡介於10多歲到50多歲，以男性、20至29歲為多，居住地分布於11縣市，呼籲民眾避免生飲生食，並注意手部的衛生。

衛福部疾管署副署長、發言人羅一鈞表示，據疫調結果，今年本土22例病例中，有5例發病前曾食用烤蚵，2例有生食生蠔，因此染疫與生食、食用未充分煮熟的食物有一定的關聯性；此外，有8例皆在10月份發病，所幸這些病例並未造成人傳人的情形，如延伸出家庭、校園或職場群聚。

羅一鈞坦言，今年累計有22例本土個案，創10年來同期新高，為不尋常的情形，目前懷疑可能有本土隱藏傳播鏈，因此疾管署已啟動專案調查，針對菌株進行全基因體定序分析比對，同時針對本土確診個案進行更詳細飲食等暴露史之疫調，以釐清可能感染源，並阻斷感染源的傳播。

至於死亡病例為北部50多歲男性，癌症住院2個月期間採檢糞便分離出細菌，但住院期間沒有生食，陪病家屬檢驗陰性、同病房患者沒有疑似症狀，目前病菌來源不明，過世原因判定為癌症，與副傷寒無相關。

疾管署林詠青防疫醫師說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，過去也曾發生過某海域受到汙染，造成海中的貝類菌量較多，民眾在食用該海域的海鮮後而感染。

副傷寒的潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、倦怠不適、厭食、腹痛、小孩常會腹瀉、大人則是便秘、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。如未接受抗生素等適當治療，死亡率可高達10%，反之則為1%。

林詠青呼籲，民眾應隨時注意飲食及手部清潔，並保持良好個人衛生習慣，避免生飲生食，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水或瓶裝礦泉水；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。副傷寒相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。