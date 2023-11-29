人工流產還須配偶同意超父權 時代力量要求修法歸還女性身體、生育自主權

時代力量立法院黨團於今（29）日舉行記者會，呼籲應儘速通過《優生保健法》修法，刪除人工流產的配偶同意權，時代委員王婉諭請各黨總統候選人表態承諾推動修法，讓女性可以按照自己的意願，為自己的身體做決定，還給他們身體的自主權。

王婉諭指出，早在 2017 年的司法改革國是會議即已決議，應修正有配偶婦女的人工流產決定權相關規定，然而迄今已 6 年過去，即便現任衛福部薛瑞元部長雖是婦產科醫師出身，法律仍不動如山，蔡政府放棄承諾無作為。她也請各黨總統候選人具體表態和承諾，是否支持過去司法國是會議的決議內容，當選後將優先、儘速推動修法，將女性的身體自主權還給女性。

王婉諭委員指出，目前的規定並未考慮到女性在婚姻中是否遭受家暴等因素，使女性因為法律賦予配偶的流產否決權，受到嚴重的威脅和壓迫。時代力量認為，每個人在法律上都是獨立自主的個體，已婚懷孕婦女不應該因為進入婚姻關係，就因此喪失個人的基本權利，遑論讓女性獨自承受生產的健康風險，卻讓其配偶擁有對其身體的控制權？強調保護女性生育自主權、改正性別不平等，是絕不可棄守的改革道路。

王婉諭重申，時代力量支持女性的生育自主權，黨團也已經在 2022 年提出修法版本，刪除不合時宜的「人工流產配偶同意權」。在此，時代力量也要請各黨總統候選人具體表態和承諾，是否支持過去司法國是會議的決議內容，當選後將優先、儘速推動修法，將女性的身體自主權還給女性。

時代力量不分區立法委員候選人江盛醫師表示，「男人只貢獻一隻精子，卻擁有女人子宮的權利，這合理嗎？」作為執業三十多年的婦產科醫師，不時可以看到懷孕並非婦女個人最佳利益的情形，比如說遭到家暴、長期離異，甚至是非自願懷孕的情況，這時更可顯示出配偶同意權的荒謬，過時的法律必須要修改。

江盛提到，英國在 1967 年通過墮胎合法化，美國在 1973 年由大法官肯認婦女墮胎的權利。台灣雖在 1984 年訂定《優生保健法》，卻是由男性主導訂定，連名稱本身都有問題，早就已經不符合現在台灣自由民主的價值與理念。尤其目前不論墮胎或避孕皆需自費，顯然無法充分保障到弱勢女性，因此政府更應該要將經費投入至婦女健康的議題上。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，《優生保健法》賦予配偶同意權，顯然是把女人看成是一個沒有行為能力的人，需要先生來行使同意權，非常歧視女性，更侵害了女性的生育自主權。這樣一個由男性思維主導的立法荒腔走板，應該要回歸女性的身心健康與自主決定。

黃淑英提到，有些人會認為懷孕是兩人的事，為何由女性決定即可？但是女性作為懷孕的個體，懷孕與生產的風險都是由女性承擔，因此應該由女性擁有決定權。而且，近年的世界潮流更關心女性健康權，包括阿根廷、墨西哥等天主教國家皆已允許女性人工流產，甚至提供國家補助。此外，美國密蘇里州過去有關人工流產配偶同意權的規定，更已於 1976 年由最高法院宣告違憲。

黃淑英指出，配偶同意權已經違反「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），並強調在保障人權的時代，女性更了解自己身體，作為風險的承擔者，應該是女性才有權利來做決定。因此，國家不應該允許讓其他限制加諸於女性的身體之上，而是要將女性的身體自主權，真正地還給女性。