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迎接2024夏季奧運 法國巴黎地鐵推16語翻譯軟體、票價將大漲一倍

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 10:34
2023年2月6日，巴黎地鐵。（圖／路透社Gonzalo Fuentes）

2023年2月6日，巴黎地鐵。（圖／路透社Gonzalo Fuentes）

法國巴黎將於 2024 年舉辦夏季奧運，為了因應這國際體育盛事，巴黎地鐵票價將大漲一倍，支應可預料的龐大運輸成本，而地鐵營運公司也推出了翻譯軟體，讓遊客不會霧煞煞。

巴黎將於 2024 年 7 月 26 日至 8 月 11 日舉行奧運，8 月 28 日至 9 月 8 日舉行帕奧。France 24 報導，上週，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）警告，巴黎運輸設施目前已承受沉重壓力，通勤者與遊客都詬病地鐵運量不足，過度擁擠，環境髒亂。來年賽事，恐怕更難負荷。

根據路透社，大巴黎區區長波克惠斯（Valerie Pecresse）在社群媒體上宣布，明年奧運期間會大幅增加運輸服務，故須實施暫時性的地鐵票價調漲措施。從7月20日至9月8日，單趟票價將從現行的 2.1 歐元漲至 4 歐元（新台幣 138 元）。

使用月票、年票的居民將不受影響。目前月票金額為 84.1 歐元。官方也會推出 Paris 2024 通行證，單日 16 歐元，一周 70 歐元，讓觀光客可在巴黎首都圈暢行無阻。

與此同時，法新社報導，蜿蜒的巴黎地鐵有 300 多站，有的名字連本地人都唸不太出來，對法文不好的人是一大噩夢。備戰奧運將帶來的數百萬非法語／英語遊客，營運商 RATP 推出了多語App，讓外籍訪客不會如無頭蒼蠅亂竄。

這款軟體名為 Tradivia，可提供 16 種語言即時翻譯服務，包括將英語、德語、國語、印度語、阿拉伯語翻譯成法語，讓站務人員能好好回覆訪客問題。官方表示，該 App 是為巴黎地鐵特製，比Google Translate 更能貼切提供站名、路線、各種票價資訊。

目前巴黎地鐵特定站點有英文、德文、義大利文及西班牙文到站廣播服務，奧運前將增加中文與阿拉伯文。預計夏奧與帕奧期間，將有高達 1,500 萬人在巴黎活動。
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