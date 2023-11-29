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馬斯克訪以色列 同意加薩啟動星鏈需以國批准 哈瑪斯：來加薩看看

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/11/29 10:14
科技富豪馬斯克訪以後，哈瑪斯也邀請其前往加薩。（圖／路透社Gonzalo Fuentes）

科技富豪馬斯克訪以後，哈瑪斯也邀請其前往加薩。（圖／路透社Gonzalo Fuentes）

億萬富豪馬斯克旗下社群平台 X 被控散布反猶太言論，馬斯克27日訪以色列後態度轉變，並與以方達成協議。哈瑪斯也邀請馬斯克前往加薩，目睹巴勒斯坦遭受的攻擊與破壞。

衛報報導，馬斯克（Elon Musk）先前在以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪同下，造訪10月7日被哈瑪斯襲擊的南部集體農莊，並與以國總統赫佐格（Isaac Herzog）會面。馬斯克宣布將採取一切必要措施，阻止仇恨蔓延，並與以國達成協議，旗下SpaceX的衛星通信系統星鏈，只有在以色列通信部批准的情況下才能在加薩地區運營。

路透社報導，哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）28日在貝魯特舉行記者會表示，邀請馬斯克訪問加薩，「按照客觀和可信的標準，」看看以國對加薩人民進行的屠殺和破壞的程度。

哈姆丹指出，以色列在50天內向手無寸鐵的加薩民眾投擲了4萬多噸炸藥，他呼籲美國總統拜登，應重新審視美國與以色列的關係，停止向以國提供武器。

馬斯克本月15日 X 平台上轉發一篇宣稱猶太人持續煽動對白人仇恨的貼文，引發軒然大波，第二天他又轉發了一篇貼文，內容為「每個人都可以為自己的種族感到自豪，除了白人。」此舉引發多間美國大企業暫停在X投放廣告，白宮也出言譴責其言論違背身為美國人的核心價值。
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以色列
哈瑪斯
星鏈
反猶太
加薩地區

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更新時間 : 2023-11-29 18:23 GMT+08:00

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