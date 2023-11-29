不滿肺炎黴漿菌「入侵校園」說法 羅一鈞：用詞過頭 黴漿菌是學童常見致病菌

中國近來爆發「肺炎黴漿菌」疫情，緊接著台中市教育局證實接獲2起校園通報感染病例，因此有媒體用入侵校園為標題進行報導。對此，衛福部疾管署副署長、發言人羅一鈞昨（28）日晚間特別澄清，黴漿菌長年一直是校園學童常見的致病菌，用「入侵校園」一詞實在過頭。

中國近來爆發多重病原體的呼吸道疾病疫情，尤其以兒童感染「肺炎黴漿菌」病例數急遽攀升，面對即將到來的春節假期大量人潮往返，國人不免擔心疫情是否會蔓延到台灣，加上昨日台中市教育局證實，本週目前接獲2例黴漿菌通報病例，分別是國小、幼兒園，有媒體以「中國黴漿菌入侵校園」等作為標題，引發家長恐慌。

對此，羅一鈞昨日晚間特發澄清表示，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣一年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染。

根據台灣兒童感染症學界聯盟TPIDA在 2011 年到 2012 所做的全國性流行病學調查，總體而言肺炎黴漿菌是兒童社區型肺炎第二常見的致病原 (約佔 22%)，僅次於肺炎鏈球菌 (約佔30%)，5 歲之後的學齡兒童族群為最好發族群。

羅一鈞強調，十年前流行病學如此，十年後也沒有什麼改變。大多數感染症狀輕微、常會自行痊癒，因此被叫做「會走路的肺炎」（得了肺炎還是可以有體力走來走去），僅少數會演變成較嚴重病症。

羅一鈞表示，黴漿菌長年一直是校園學童常見的致病菌，用「入侵校園」一詞實在過頭。校園學童原本就是好發年齡層，臨床兒科醫師也是經年累月在診治感染黴漿菌兒童，非今年才遇到黴漿菌。

黴漿菌雖可能每3至7年流行趨勢明顯上升，今年國內尚未發現有明顯上升趨勢，如28日記者會說明，國內整體呼吸道疫情已7週下降，黴漿菌佔比亦偏低，僅能說是低度流行。

羅一鈞指出，黴漿菌並非法定傳染病，但學童只要因病請假，學校本就會進行校安通報，並填寫請假原因，換言之如果學校填寫黴漿菌，教育局的系統上就會有資料，並不是疾管署規定要通報。