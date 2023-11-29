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烏克蘭情報頭子妻子遭毒害 是誰的手筆？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/29 09:34
2023年1月21日，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（中）與妻子瑪麗安娜參加墜機罹難的內政部長喪禮。（圖／路透社Viacheslav Rat...

2023年1月21日，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（中）與妻子瑪麗安娜參加墜機罹難的內政部長喪禮。（圖／路透社Viacheslav Rat...

俄烏戰爭迄今近兩年，烏克蘭軍事情報局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）本身就遭逢數次暗殺行動未果，不料妻子瑪麗安娜（Marianna Budanova）也遭殃，傳出重金屬中毒，據信是透過食物下手，所幸並無性命之憂，目前正在醫院診治。

綜合路透社BBC金融時報報導，烏國情報單位 28 日表示，瑪麗安娜感到不適已「好長一段時日」，就診檢驗後證實遭到下毒。其他情報局員工也出現了輕微中毒症狀。

當地媒體指出，她極有可能是吃到了摻有重金屬的食物。官方並未透露是何種重金屬，但不具名官員明確表示，「絕不是平常或軍事行動會碰到的物質」。有一說指是「砷」，亦即砒霜。

自俄國 2022 年 2 月入侵烏克蘭以來，37 歲的布達諾夫就扮演了抗俄重要角色，許多秘密反擊行動都是由其策畫，如長程無人機攻擊、深入俄國內部的顛覆行動，在烏克蘭與西方聲名大噪，在俄國則被媒體形容為罪大惡極。布達諾夫本身就曾遭逢逾十次刺殺，如汽車炸彈攻擊。

瑪麗安娜 1993 年生於基輔，是心理學碩士，後來從政，擔任基輔市長顧問。2022 年，她接受 Elle 雜誌專訪時表示，曾於 2015 至 2017 年在軍醫院當志工。布達諾夫 9 月時提到，瑪麗安娜在警校教授法律心理學。
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更新時間 : 2023-11-29 18:23 GMT+08:00

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