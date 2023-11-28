癌友福音！癌症基因定序檢測擬納台灣健保　最快2024年上路

為讓癌症標靶藥物更對症下藥及減低癌友經濟負擔，衛生福利部擬將癌症治療次世代基因定序（Next-Generation Sequencing，簡稱 NGS）檢測將納入健保給付，最快將於明年上路。

中央社報導，台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科主治醫師劉峻宇說，NGS透過1次測多個位點或基因，讓醫師更了解致病基因及變異型態，從現有藥物或臨床試驗藥物找出最有效解方，提供病友全方位幫助。

劉峻宇表示，NGS可快速找到變異基因，自費需要花費大約新台幣1萬至10萬元，價格隨檢測基因位點多寡而增減，若1次找到變異基因，就不必一直花費並能幫助醫生迅速決策治療方案，患者不用苦等。

健保署已於上周開會但尚未定案，預計12月下旬再次召開會議討論，署長石崇良表示，新興的標靶治療或免疫療法，多須透過生物標記（biomarker）檢測尋找基因突變作為治療標的。

石崇良說明，目前對應治療藥物的基因檢測位點分為3大類，第1種是已有健保給付的標靶藥物基因位點；第2種為已取得衛福部食藥署藥物許可證的標靶藥物，但未納入健保的基因位點；第3種則是正進行臨床試驗。

石崇良說，第1類加上第2類，共有約50個基因位點，針對第2類基因位點，將在下次會議討論是否納給付、給付條件為何；至於第3類，暫不考慮給付，但可以讓病人自費加做。