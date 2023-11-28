Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

癌友福音！癌症基因定序檢測擬納台灣健保　最快2024年上路

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/28 20:24
衛生福利部擬將癌症治療次世代基因定序檢測將納入健保給付。（示意圖/Pexels）

衛生福利部擬將癌症治療次世代基因定序檢測將納入健保給付。（示意圖/Pexels）

為讓癌症標靶藥物更對症下藥及減低癌友經濟負擔，衛生福利部擬將癌症治療次世代基因定序（Next-Generation Sequencing，簡稱 NGS）檢測將納入健保給付，最快將於明年上路。

中央社報導，台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科主治醫師劉峻宇說，NGS透過1次測多個位點或基因，讓醫師更了解致病基因及變異型態，從現有藥物或臨床試驗藥物找出最有效解方，提供病友全方位幫助。

劉峻宇表示，NGS可快速找到變異基因，自費需要花費大約新台幣1萬至10萬元，價格隨檢測基因位點多寡而增減，若1次找到變異基因，就不必一直花費並能幫助醫生迅速決策治療方案，患者不用苦等。

健保署已於上周開會但尚未定案，預計12月下旬再次召開會議討論，署長石崇良表示，新興的標靶治療或免疫療法，多須透過生物標記（biomarker）檢測尋找基因突變作為治療標的。

石崇良說明，目前對應治療藥物的基因檢測位點分為3大類，第1種是已有健保給付的標靶藥物基因位點；第2種為已取得衛福部食藥署藥物許可證的標靶藥物，但未納入健保的基因位點；第3種則是正進行臨床試驗。

石崇良說，第1類加上第2類，共有約50個基因位點，針對第2類基因位點，將在下次會議討論是否納給付、給付條件為何；至於第3類，暫不考慮給付，但可以讓病人自費加做。
衛生福利部
癌症治療次世代基因定序
NGS
健保

相關新聞

部立醫院護理人員將加薪　台灣衛福部：113年起最高月增2500元
部立醫院護理人員將加薪　台灣衛福部：113年起最高月增2500元
2023/11/06 14:47
〈時評〉2025台灣高齡化社會 醫、護兩缺政府超前部署沒？
〈時評〉2025台灣高齡化社會 醫、護兩缺政府超前部署沒？
2023/10/15 10:31
中台灣醫師後援會成立 賴清德倡議「健康憲章」、健保改革
中台灣醫師後援會成立 賴清德倡議「健康憲章」、健保改革
2023/10/01 19:38
思覺失調症發病前有徵兆 治療要趁早 健保給付「長效針劑」可保護腦部、降低復發率
思覺失調症發病前有徵兆 治療要趁早 健保給付「長效針劑」可保護腦部、降低復發率
2023/09/28 16:26
侯友宜提「老人健保免費」政見　65歲以上排富全額補助
侯友宜提「老人健保免費」政見　65歲以上排富全額補助
2023/09/05 17:11

更新時間 : 2023-11-28 23:33 GMT+08:00

最受歡迎

【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
【2024總統大選最新民調】逾5成看好賴清德、2成2挺柯文哲、近1成4支持侯友宜
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注
徐佑昇心寒退民眾黨 痛揭討打姊、黃珊珊、吳欣盈黑料
徐佑昇心寒退民眾黨 痛揭討打姊、黃珊珊、吳欣盈黑料
第60屆金馬獎得獎名單一覽
第60屆金馬獎得獎名單一覽
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
【四倍大的悠遊卡】11/24上午11:00起小七開放第二波預購　特殊線圈設計扣款加值都easy
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
〈時評〉與「台灣英雄」許文龍間的「奇異恩典」交往
〈時評〉與「台灣英雄」許文龍間的「奇異恩典」交往
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」
12歲林品彤演過動兒封最年輕影后　吳慷仁飾聽障人士奪影帝 金馬獎主席李安反應大不同
12歲林品彤演過動兒封最年輕影后　吳慷仁飾聽障人士奪影帝 金馬獎主席李安反應大不同
台北大巨蛋棒球亞錦賽25日開放售票　首波1.3萬座位、手機實名制購票
台北大巨蛋棒球亞錦賽25日開放售票　首波1.3萬座位、手機實名制購票