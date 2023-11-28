台南大員皇冠假日酒店 龍耀旺年尾牙春酒宴

年終迎接尾牙、春酒旺季的來臨，台南大員皇冠假日酒店推出「龍耀旺年」尾牙春酒宴優惠方案搶攻市場。元素自助餐15人起，煉‧瓦日式餐廳10人起、彩豐樓與中式桌席3桌起就能舉辦的小型餐會，即日起至2024年3月31日止，「龍耀旺年」尾牙春酒專案開放預訂中。凡預訂中式豐年宴消費滿額加碼送花園套房住宿券等。隨著景氣回溫，老闆們更應該好好辦一場尾牙春酒宴，感謝員工們在疫情的相挺與陪伴。

隨著今年景氣回溫，各大飯店尾牙、春酒訂單出現回流熱潮，預算也明顯成長，台南大員皇冠假日酒店貼心幫您設想好，迎合大眾的喜好提供多種優惠方案，滿足企業的需求。2023年11月1日至2024年3月31日推出「龍耀旺年」尾牙春酒專案，宴會廳有「中式豐年宴」，主打台菜粵式雙饗宴菜色，平日每桌9,999元起至18,999元不等，需另加10%服務費，菜色豐富選擇多，例如：鴻圖海陸拼盤、中飄香雪花牛、酥炸八寶丸襯府城蝦捲、福州一品佛跳牆、脆皮德國豬腳、翡翠花菇鮮鮑魚、蔥油寬粉蒸龍蝦等多樣變化搭配可根據客人滿足喜好與餐價預算選擇，展現袁東海主廚的粵式料理獨特風味。

以上專案至少預訂3桌起，含贈送果汁暢飲，凡桌價為12,999元起加贈紅酒2瓶，再享每桌加價999元升等金牌啤酒或紅酒暢飲。還有消費滿額，單筆消費滿5萬，加碼送289吧平日雙人下午茶券2張；消費滿10萬，加碼送彩豐樓廣式片皮鴨券2張；消費滿18萬，加碼送卡拉OK設備乙組免費使用；消費滿28萬，加碼送元素平日自助晚餐券6張；消費滿38萬，加碼送餐飲抵用券3,000元；消費滿50萬，加碼送豪華日式榻榻米房平日住宿券1張；消費滿60萬，加碼花園套房平日住宿券1張，含2客自助式早餐 (價值38,000元)。凡2023年12月15日前簽約付訂者，早鳥優惠享菜色升等 Häagen-Dazs冰淇淋。訂席專線：06-391-1899轉6221-6224。

元素餐廳自助餐則是因應小型企業的尾牙春酒需求，全自助餐時段(早餐不適用)，滿15位(含)以上贈送1位免費(第16位免費)；滿30位(含)以上贈送2位免費(第31、32位免費)；加碼送289BAR雙人英式下午茶券1張；單筆消費滿10萬元，加碼送高級房陽臺平日住宿券1張(含早餐)。此專案須於訂位3日前支付3成訂金，且11歲以下孩子依現場價，恕不列入人數計算。煉.瓦日式餐廳則是滿10位享9折優惠，再享西班牙多諾紅酒或雅乃詩清酒加購優惠。日本料理套餐每客1,800元起、鐵板燒套餐每客2,200元起，不適用於單點菜單。彩豐樓粵式中餐廳推出桌菜每桌11,888元起，贈送果汁暢飲與每桌贈送100元餐飲抵用券3張，預訂3桌起加碼送卡拉OK歡唱。餐廳訂位專線：06-512-1807。以上餐廳專案皆享西班牙卡多諾紅酒買3送1優惠，需另加原餐價10%服務費，皆不適用於聖誕節(2023/12/24-25)、元旦(2024/1/1)、農曆春節(2024/2/9~2/14))，且恕不與其他優惠合併使用。溫馨提醒：禁止酒駕，未成年請勿飲酒。