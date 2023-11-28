台北遠東香格里拉 聖誕節慶限定 夢幻酒吧Dream Bar閃亮登場

今年到台北遠東香格里拉過聖誕很有儀式感，飯店最新聖誕打卡點閃亮登場。位於6樓的李白居酒廊，首度化身為期間限定夢幻酒吧-Dream Bar，將超過8,000顆繽紛聖誕球結合燈串，營造長達近3米的壯觀星光銀河，酒吧中央的霓虹吧台也很亮眼吸睛。由廚藝與調酒師團隊共同設計節慶菜單，從聖誕小食、豪華主菜到精緻甜點，如聖誕火雞肉卷、起司焗波士頓龍蝦、聖誕老公公的驚喜甜點等，搭配多款以經典爵士樂發想的聖誕特調，美味美型又好拍，將是台北熱門歲末聚點。即日起至2024年2月25日期間限定，每日上午11:30至晚上9:30提供午餐、下午與晚餐三種時段選擇，還可包場舉辦活動。訂位及包場請洽 (02)7700-3148，更多資訊詳見官網。

節慶限定 夢幻酒吧 Dream Bar

為創造獨一無二的節慶體驗，台北遠東香格里拉不僅在大廳與公共區域以「夢幻聖誕」為主題，精心佈置熱氣球、聖誕樹、聖誕市集、節慶禮品店等應景裝置藝術，還特別將位於六樓的李白居打造成充滿華麗節慶感的夢幻酒吧–Dream Bar。靈感源自璀璨星空，以聖誕燦金與豔紅為主色系，將8,000顆不同大小與顏色的聖誕球與飾品，搭配近百條燈串掛滿整個扇形天花板，打造長度近3米的燦爛星光銀河。酒吧原本就低調優雅的兩側入口，特別拉起簾幕若隱若現營造神秘感，無論是從香宮或遠東Café尋光而來，掀開布簾，彷彿走進如夢迷醉的閃耀桃花源，歡慶著令人期待的佳節。

可容納50人的Dream Bar每一個角落都精心設計，處處散發著歡愉溫暖氛圍以及獨具品味的當代風格，腳步沿著星光銀河來到整個空間的中心，目光最先被吧檯上Dream Bar 霓虹招牌吸引，琳瑯滿目的各國佳釀與各式酒杯預告著節慶期間杯觥交錯的歡聚時光，佈滿炫目金色與紅色聖誕球的吧檯區，巧思點綴著閃亮裝飾品顯得格外華麗，相互輝映著夢幻光澤，隨處都是時尚自拍場景。

在這歲末時光，無論是自在享受一個人的靜謐時光、欣賞調酒師熟練地調製主題特調，或是與三五好友坐在窗邊沙發，一邊享用美食美酒一邊暢聊生活，還是舉辦一場熱鬧歡樂的私人派對，窗外美景從暖陽灑落敦南金黃欒樹大道，轉換成華燈初上的台北夜景，無論白天或夜晚，在Dream Bar，讓所有的美夢起飛！

聖誕特色佳餚 主題特調 隱藏版甜點

由國際廚藝團隊與調酒師攜手打造一系列聖誕特色菜單與酒單，包含六道創意聖誕小食、五道節慶主菜、三款甜點、一款桌邊服務的火山阿拉斯加聖誕特製甜點，以及五款主題特調與精選香檳。

適合一起分享的聖誕小食推薦「聖誕燻牛胸」、「酥炸澳洲和牛丸」、「聖誕蜜瓜帕爾瑪火腿」，還有濃郁牽絲的「瀑布起司馬鈴薯」等，每道420元起。主菜選擇都是應景佳餚，例如傳統必備的「聖誕火雞肉卷」(980元)，鮮嫩的火雞肉將綿密濃郁的栗子餡、馬鈴薯與火腿捲起，再佐以特製肉汁，優雅品嘗聖誕風味。另一款經典美食是「經典起司焗波士頓龍蝦」(1,680元)，將鮮美彈牙的波士頓活龍蝦清蒸後炙燒帶出香氣，佐上香濃的夏多內白醬，上桌時將熱騰騰的起司如瀑布般淋在龍蝦上，鹹香滑嫩口感令人難忘，搭配蘑菇和馬鈴薯等配菜一起享用，每一口都是幸福滿足。還有不容錯過的「至尊奧賽嘉魚子醬」(3,680元)，將特選魚子醬均勻抹於小圓薄餅上，再搭配雞蛋碎、蝦夷蔥、洋蔥、法式酸奶油等配料，佐上香檳更是極致奢華享受。

餐後甜點一樣令人驚豔，包含充滿聖誕節慶風味的「薑餅乳酪派」、濃郁乳酪與香草交織的「聖誕老公公的驚喜」，別出心裁的造型巧克力帶來視覺與味覺的雙重驚喜。另一道精心烹製的「蜜漬紅酒燉洋梨」，洋梨的果香與香料酒香完美融合，非常適合冬日裡享用。甜點主廚更特別推出隱藏版甜點–「聖誕特製火山阿拉斯加」，義式冰淇淋融入酒漬的什錦水果蜜餞、蜂蜜以及鮮奶油，並覆蓋著輕盈的蛋白霜。上桌時由服務人員於桌邊服務，淋上些許蘭姆酒炙烤蛋白霜，雪白的蛋白霜頓時燃起藍色火焰，宛如阿拉斯加夜空中璀璨奪目的極光。上述甜點每款價格皆為360元。

Dream Bar的調酒師團隊與鋼琴師合作，將爵士樂結合調酒，設計出一系列Dream Bar專屬的特色飲品，並以爵士樂的傳奇人物和他們的經典歌曲命名，向搖擺爵士樂傳奇葛倫米勒 (Glenn Miller)、傳奇歌手法蘭克．辛納屈 (Frank Sinatra)、爵士音樂傳奇人物納金高 (Nat King Cole)、爵士樂的第一夫人艾拉．費茲傑拉 (Ella Fitzgerald)等大師及其作品致敬，在享受美味的同時，也能感受每位爵士樂大師的故事和音樂魅力。