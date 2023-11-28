台北新板希爾頓酒店　2024祥龍迎春尾牙春酒專案

歲末年終之際，台北新板希爾頓酒店宴會廳即日起至2024年3月31日期間推出「祥龍迎春尾牙春酒專案」，提供多道中、西式精緻料理，和專業舞台、燈光、音響等設備，提供慰勞員工的最奢華享受，每桌最低16,800+10%元起；此外飯店二樓悅市集自助餐廳最低每位990元起，消費每滿15人用餐，送3人免費；三樓青雅中餐廳推出桌菜18,800+10%元起，每位加價69+10%元享酒水無限暢飲，快趁此刻把握美好時光，共同締造璀璨年末，活動詳情請見網站。

宴會廳推出各樣中西式美饌，平日專案18,800+10%元起（每桌10位），菜色包含「御品瑤柱佛跳牆」、「XO醬蜜豆炒雙鮮」、「金柱魚唇燴虎掌」、「原隻清蒸海大斑」、「法式迷香戰斧豬」等，每桌再享特選紅酒一瓶、果汁無限暢飲；假日專案提供21,800+10%元和23,800+10%元兩種價位，菜色上也大大升級，有「響螺干貝海底椰」、「上湯起司焗龍蝦」「爐烤鮮蔬羊小排」等，假日每桌再享台灣金牌啤酒及果汁無限暢飲。

悅市集自助餐廳向來以異國美饌為主題菜色吸引顧客青睞，餐檯提供時令海鮮、爐烤牛肉等精緻可口佳餚，搭配地中海系的沙拉，道道爽口。青雅中餐廳18,800+10%元桌菜，包含「青雅精選五小福」、「義式鮮蔬蒜香豬肋排」、「櫻花蝦臘味米糕」、「蟲草響螺菜膽雞盅湯」、「醬炒菌菇炒雙鮮」、「黑松露銀絲蒸鮑魚」、「芙蓉蟹肉扒時蔬」、「美點雙匯集」「薑汁紅豆手沖豆花」、「寶島四季水果」等。春酒尾牙專案每人加購69+10%元，享酒水喝到飽。