台北遠東香格里拉打造夢幻聖誕 香格里拉夢幻號熱氣球

每到歲末，台北遠東香格里拉都會盛裝迎接聖誕，今年以「夢幻聖誕」為主題設計，營造繽紛熱鬧的節慶氛圍，同時展開一系列聖誕慶祝活動。最吸睛的就屬飯店大廳高達3.6米的「香格里拉夢幻號」熱氣球，寓意新年夢想升空。為了讓賓客感受濃濃聖誕氣氛，飯店也將安排美聲合唱團於12月16、17以及23至25日，每晚6時起從大廳行至各餐廳演出聖誕組曲，同時舉辦拍照贏大獎活動，即日起至到12月24日，上傳與飯店的聖誕佈置合照到Instagram標記#DreamTPE並追蹤飯店官方帳號，就有機會抽中雅仕套房一晚和Dream Bar雙人晚餐。歡度佳節不忘做公益，飯店特別設置捐款箱，邀請民眾一起用行動關懷需要幫助的團體。

夢幻聖誕 香格里拉夢幻號熱氣球 聖誕必拍打卡點

多年來台北遠東香格里拉以聖誕裝置聞名，吸引許多民眾採點拍照，歷年的巨型薑餅城堡、旋轉木馬、聖誕許願樹等，已成為節日熱門打卡景點。今年，飯店以「夢幻聖誕」為主題，打造3.6米高的「香格里拉夢幻號」熱氣球，象徵著愛與希望，也祝福新的一年讓夢想升空。熱氣球旁的聖誕許願樹也讓大小朋友駐足，今年以熱氣球為造型卡片，寫下新年新願望並懸掛於聖誕樹上，寄託著心誠則靈的美好祝願！

為了讓賓客感受溫馨聖誕，飯店也將安排美聲合唱團於12月16、17以及23至25日，每天晚上6時起從大廳行至各餐廳與酒吧演出聖誕組曲，用天籟美聲增添節慶歡樂氛圍。此外，台北遠東香格里拉也舉辦社群抽獎活動，即日起至2024年12月24日期間，只要上傳在飯店任何角落的聖誕佈置合照到Instagram標記#DreamTPE並追蹤飯店官方帳號，就有機會抽中雅仕套房一晚和Dream Bar雙人晚餐，讓線上與現場都能同步感受節慶氣氛。

傳遞溫暖 公益零錢捐

歡度佳節的同時，飯店也特別拋磚引玉，關懷社會需要幫助的團體，節慶期間於大廳設置捐款箱，邀請賓客以小額捐款，用實際行動支持台灣國際兒童村、社團法人台北市喜願協會與惠光導盲犬學校。

國際兒童村總部位於奧地利，遍及全球133多國，致力於拯救失依兒童，提供家庭、衣食、愛與關懷。自民國59年成立於台灣，旨在照顧孤兒與受虐兒童，並提供教育與家庭溫暖。社團法人台北市喜願協會在台灣成立29年來，已幫助超過2,500位罹患威脅生命疾病的病童圓夢，為台灣地區3歲以上未滿18歲的重症病童實現翻轉生命的願望。與全國19家中大型醫院合作，定期關懷陪伴治療的重症病童，致力其身心照護，每年關懷服務約2000人次。經由醫院病床關懷及舉辦各類歡樂活動，陪伴長久住院之病童激發正面能量。惠光導盲犬學校是台灣第一家合格導盲犬培訓單位，免費提供導盲犬給需要的視障朋友，並持續推行導盲犬相關法令，保障視障使用者與導盲犬走透透無障礙。惠光目前有近30位視障申請者正在等候導盲犬，但導盲犬的培訓速度受限於經費及寄養家庭不足，需要更多民眾加入並支持導盲犬培訓計畫，讓視障朋友有機會擁有導盲犬。