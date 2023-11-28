第十一屆國會改革承諾書公佈記者會　公督盟呼籲立委參選人加入國會改革派！

上週各黨立委參選人陸續完成登記，全國共335人完成區域立委參選登記，另外共有十六個政黨提178人搶不分區席次，受到全民高度關注，公民監督國會聯盟(公督盟)過去四屆立委大選透過上百位立委參選人簽署國會改革承諾書，選後全民督促立委遵守改革承諾，推行國會改革修法，已成功讓立法院逐步打破過去黑箱政治的刻板印象，並透過國會頻道拉近人民和國會之間的距離，但是在過去四年，立法委員利益衝突案件不斷爆發，從 SOGO立委集體收賄案、詐領助理費爭議、中央民代涉嫌洩漏國安機密，以及國會助理涉嫌擔任廠商白手套…等，顯然本屆立法院仍有許多課題有待解決，因此公督盟11月28日(二)將以杜絕立委利益衝突為主軸公佈「第十一屆國會改革承諾書」，期待候選人在當選後，公佈公費助理聘用資訊，積極推動國會助理專法，並且繼續支持立法院設立開放國會委員會，讓台灣國會越透明，防止立法委員利益衝突案件再度爆發，深化台灣國會民主！

第十一屆國會改革承諾書簽署啟動，杜絕立委利益衝突案件再度上演！

公督盟發文初步邀約各政黨立委候選人代表共同參加「第十一屆國會改革承諾書」公佈記者會，至現場共同簽署國會改革承諾書，期待候選人以行動來證明未來四年對國會改革的支持，過去公督盟曾發起第七、八、九、十屆國會改革承諾書簽署運動，藉由上百位立委參選人選前承諾，選後落實的概念，陸續於第七屆第三會期成功促成「立法院議事轉播系統」(IVOD)，開啟議事直播的開端，第八屆進一步擴大會議轉播範圍，第九屆在民間團體和朝野立委支持下開放公民記者至立院旁聽，並設立國會頻道，第十屆立法院積極成立「開放國會委員會」，進一步擴大民間參與機制，公督盟期望藉由立委參選人先簽下對公民的承諾，並要在未來四年任內推動國會改革議案，讓人民能得到一個更透明、更優質的國會，以革除長久的立法院陋習，包含：最為民眾所詬病的黑金政治、不法關說、人頭助理，以及立委兼營利職所產生的利益衝突問題！

公督盟後續將和各政黨持續聯繫，並在官網提供「第十一屆國會改革承諾書」電子檔供立委參選人簽署寄回，選前持續向選民公佈各黨國會改革承諾書簽署狀況，作為選民投票前的重要依據！

公開國會助理聘用資訊，積極訂定國會助理專法！

立法院有113席立法委員，按照《立法院組織法》三十二條規定，每位立委可以聘八至十四位公費助理，但目前針對上千名國會助理卻缺乏統一規範，包含：法定地位、工作職責、聘用資格以及權利保障等規定，再加上助理聘用資訊不透明，導致過去四年，國會助理收賄、施壓…等爭議頻傳，屢次成為台灣社會關注焦點，公督盟認為陽光是國會最佳的防腐劑，立委一個月領44萬助理公費，有責任效法國外做法定期公開助理聘用資訊，此外公督盟認為立法委員背後的助理團隊是提升議案品質的核心，立法院應盡速訂定國會助理專法，明定公費助理權責，留下優秀政治人才，避免少數老鼠屎，壞了一鍋粥，持續深化台灣國會民主！

強化國會監督制衡能量，落實國會改革承諾事項！

立法院身為我國最高民主殿堂，代表兩千三百萬台灣人民的聲音，理應恪守職責，扮演好監督行政部門的角色，但從國家預算審議案年年拖延、人事同意權審查程序粗糙，以及立法院聽證調查制度尚未建立，可看出立法院是自廢武功，弱化制衡行政部門的效果，讓人民的聲音消失在國會。

首先，立法院近十年中央政府總預算審議幾乎年年延宕，附屬單位預算更常常拖到隔年年底才完成審議，形成預算未審先用的特殊奇景，此舉無疑傷害國會監督能量，讓我國近三兆的國家總預算不能依法完成審竣，並嚴審未人民的荷包來把關，另外立法院預算提案系統應盡速建立，除了加強立院預算審議效率外，也讓公民能透過公開網頁瀏覽立委預算提案表現，強化公民監督能量！

第二，落實人事同意權之實質監督，從監察院、國家通訊傳播委員會、司法院等相關人事案的同意任命案件上可以看到，當獨立機關能否獨立行使職權一事受到質疑，那就會流於政黨之間的惡鬥，成為台灣民主的災難！因此公督盟主張立法院應強化審查流程，包含：公開被提名人完整資訊、辦理公聽會廣納各界意見，並賦予充分的審查時間，完備相關流程。

第三，2004年司法院公佈釋字585號解釋，確立立法院聽證調查權，但是二十年過去，立法院依然停在文件調查權的階段，並未針對國會聽證調查權積極完成修法，自我閹割相關權利，使得國會制衡力道無法有效發揮，公督盟過去曾舉辦多次國會改革系列座談，邀請各黨代表、專家學者討論國會聽證調查權的重要性，建立完善的國會聽證調查制度將有助於實踐立法政策的核心。

開放國會別做半套，呼籲立院繼續設立開放國會委員會！

第十屆立法院在過往「國會透明化」的基礎下，立法院與民間組織共同合作成立「開放國會委員會」，跨黨派多方共同制定「開放國會行動方案」，接軌全球開放政府夥伴關係聯盟（OGP）對開放國會標準，並制定二十項具體改革事項，期待將「透明化、公開化、國民化、數位化、教學化」五大目標落實。四年過去，本屆「開放國會委員會」除了落實立院開放資料格式（API）、國會教育識讀方案，以及在愛沙尼亞塔林與全球民主國家分享台灣開放國會經驗，但是二十項具體改革事項仍有三項至今仍未落實，包含：立委利益衝突揭露平台、立委公費揭露平台，以及立院聯署倡議平台，當中包含公督盟過去幾項重點倡議，例如：立委公費助理聘用資訊公開化，以及立委使用公費出國考察（含中、港、澳）應上網公開報告，避免立院成為國安破口！公督盟強烈呼籲下一屆立法院跨黨派共同來繼續支持設立開放國會委員會，強化國會民主韌性。

政黨補助款4年發出26億4000萬！千萬不可盲投！

根據《公職人員選舉罷免法》第43條，以最近一次立委選舉不分區政黨得票為標準，得票率超過3%的政黨可獲每年每票50元的補助，以第十屆為例：民進黨每年可獲2億4056萬餘元、國民黨每年可獲2億3617萬、台灣民眾黨每年可獲7944萬餘元、時代力量每年可獲5490萬餘元，親民黨和台灣基金雖沒有立委席次，但前者每年可獲2594萬餘元，後者則每年可獲得2236萬餘元。第十屆不分區政黨票補助款4年累積共發出26億4000萬！從第七屆立委開始「單一選區兩票制」，很多民眾並不清楚手中的選票，除決定不分區立委外，更重要是有一票50元的政黨補助款，將同時決定台灣未來政黨政治的走向。

最後，公督盟除了會和各政黨聯絡國會改革承諾書簽署意願之外，同時鼓勵區域立委參選人至公督盟官網下載「第十一屆國會改革承諾書」，公督盟預計在十二月中下旬召開記者會向選民公告承諾書簽署狀況，並在選前持續在官網更新，讓選民作為重要的投票參考依據！