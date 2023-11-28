台北天成大飯店搶攻農曆春節圍爐商機 除夕六人宴席14,800元+10%

祥龍瑞氣喜迎龍年到，各大飯店除夕圍爐的預訂逐漸熱絡，為搶攻農曆春節圍爐商機，台北天成大飯店於2024年2月9日至2月12日除夕到初三推出除夕新春圍爐宴，除夕夜六人宴席14,800元+10%、十人宴席20,800元起+10%，12道精緻菜色可以品嘗到龍蝦、鮑魚、戰斧豬等美饌，除夕當晚亦有熱鬧喜氣的民俗技藝表演活動，十人桌席享紅酒暢飲，六人桌席每桌加贈紅酒兩瓶《未滿18歲禁止飲酒》，闔家歡樂共度除夕夜；初一至初三的十人宴席14,800元+10%，順應回娘家習俗直接帶長輩到飯店喜迎豐年，享用佳餚更是為人子女體恤媽媽辛勞的首選。

台北天成大飯店位居五鐵共構的台北車站旁，絕佳的地理優勢是許多消費者聚餐住宿的首選。豐年滿座除夕圍爐宴，六人宴席14,800元+10%、十人宴席20,800元+10%，菜色有匯聚龍蝦、燒鴨、海蜇、油雞與肝腸的龍蝦五福拼盤，香醇鮮甜的迎客鮮帶燉金翅、Q彈鮮香的鮑魚虎掌燴美參、厚實肉感的極汁戰斧豬、飯店招牌荷葉香珍珠、年節必吃芙蓉干貝芥菜、鮮香滑嫩的雙寶蒸海皇斑、清爽溫潤的牛肝菌蛤蠣雞盅，另有港點黃金流沙甜包、蜜汁慢烤叉燒酥，甜湯香芋繽紛圓露以及寶島四季鮮水果，豐富多樣的菜色，道道為饕客打造豐美飽足圍爐盛宴。若訴求私密隱蔽性，飯店也有提供包廂十人宴席供消費者選擇，除夕包廂十人宴席，每桌24,800元+10%，12道美饌品味烏魚子、龍蝦、鮑魚、羊小排珍饈食材特烹之精緻菜餚。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「圍爐商機乃各家業者兵爭之地，消費者選擇圍爐方式逐年偏向便捷與精緻化，不少家庭會直接選擇至飯店享用圍爐宴，除了既定的十人桌菜，顧及小家庭客群，飯店也同步推出六人桌菜來滿足需求，期盼帶動整體業績1-2成。」

台北天成大飯店 豐年滿座除夕圍爐宴

活動日期：2024年2月9日(除夕)晚宴

大廳六人宴席 每桌14,800元+10% 每桌加贈紅酒兩瓶

龍蝦五福拼盤、迎客鮮帶燉金翅(位上)、鮑魚虎掌燴美參、極汁戰斧豬

荷葉香珍珠、芙蓉干貝芥菜、雙寶蒸海皇斑、牛肝菌蛤蠣雞盅

黃金流沙甜包、蜜汁慢烤叉燒酥、香芋繽紛圓露、寶島四季鮮果

大廳十人宴席 每桌20,800元+10% 加贈紅酒暢飲

龍蝦五福拼盤、迎客鮮帶燉金翅(位上)、鮑魚虎掌燴美參、極汁戰斧豬

荷葉香珍珠、芙蓉干貝芥菜、雙寶蒸海皇斑、牛肝菌蛤蠣雞盅

黃金流沙甜包、蜜汁慢烤叉燒酥、香芋繽紛圓露、寶島四季鮮果

包廂十人宴席 每桌24,800元+10% 加贈紅酒暢飲

魚子迎新年年春、龍蝦佐和風鮑、迎客鮮帶燉金翅(位上)、虎掌蹄筋燴參條

黑胡椒羊小排、芙蓉干貝燴芥菜、浦燒鰻魚珍珠、松露蒸海皇斑

天成花膠佛跳牆、芝麻蘿蔔絲酥餅、頂級俄羅斯冰淇淋、寶島四季鮮果

台北天成大飯店 豐年滿座春節圍爐宴

活動日期：2024年2月10日至2月12日(初一至初三)

十人宴席 每桌14,800元+10%

烏魚子拼盤、迎客鮮帶燉金翅(位上)、碧綠鮑魚燴美參

極汁戰斧豬、荷葉香珍珠、芙蓉干貝芥菜、雙寶蒸海皇斑

牛肝菌蛤蠣雞盅、黃金流沙甜包、蜜汁慢烤叉燒酥、寶島四季鮮果