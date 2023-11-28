新北全面落實教育零拒絕　中輟零容忍　績優獲獎全國第一

教育部「112年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表 揚大會」今(28)日在基隆市辦理，新北市一舉囊括中輟預防6座 績優單位及機關團體獎與3座績優個人獎殊榮， 獲獎單位數為全國第一，中輟預防與復學輔導工作備受肯定！

教育局表示，新北市幅員遼闊且國中小學生總數達近30萬名， 學生中輟成因複雜且多元，更需深耕中輟預防與復學輔導工作， 以促使中輟率與再輟率持續下降，有效提升復學率。 新北市在落實三級輔導工作與跨系統專業合作皆有顯著成效， 感謝學校團隊接住每位中輟生，並讓其重返校園後能持續穩定就學。

新北市獲得績優單位及機關團體獎由永定國小、明志國中、 鳳鳴國中、新莊區公所、永和區公所與警察局少年隊六個團隊獲得。 其中永定國小在疫情期間， 看見許多家庭受到衝擊導致對小孩生活照顧及就學有不穩的情形， 因而啟動學校團隊協助學生與家長度過難關，用愛和溫度持續照顧每 位孩子，與孩子們同在並共感悲喜。

已是第7次獲得全國績優學校的明志國中，同是明志畢業校友的校長 楊明源表示，學校積極善用科技化工具與媒材， 如依中輟輔導工作需求建立跨處室雲端共用表單、 建立通訊軟體群組等，讓學輔團隊能更即時掌握高關懷學生情形等， 期待學校用心的陪伴讓孩子能帶著這些祝福， 繼續邁向人生下一段旅程。

此外， 新北市新莊區及永和區區公所強迫入學委員會亦榮獲績優單位獎。 其中新莊區公所結合社區資源，為學子媒合獎學金、職涯探索機會， 並參與新北市政府社會局由新莊、泰山、五股、林口四區組成之「 新泰五林小衛星聯盟」，強化社會安全網絡連結； 而永和區公所則是結合社區發展協會、里長、里幹事、志工， 綿密人力網絡落實家訪，透過通力合作， 為每一位中輟學生帶來改變，引導中輟學生發現自己的價值。

榮獲績優個人獎的分別為龍埔國小主任王柏文、 成福國小主任林作逸與丹鳳高中國中部專任輔導教師陳佳欣。 龍埔國小主任王柏文表示，在中輟輔導工作上得比孩子更堅持和不放 棄！可透過賦予中輟生責任轉換成服務他人的角色， 看見自己的價值，藉以形塑成就感與自信心， 提高對學校的正向連結；丹鳳高中國中部專輔教師陳佳欣提及， 中輟生正處於學習和生活的轉折點，只要給予足夠的關愛、 指導和鼓勵，相信每位學生都有能力改變自己的人生軌跡。

新北市推動教育零拒絕、中輟零容忍， 全面落實中輟預防與復學輔導工作。 感謝學校教育人員與各機關團體一起合作守護每個孩子， 積極協助中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台。