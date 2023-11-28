新北全面落實教育零拒絕　中輟零容忍　績優獲獎全國第一

教育部「112年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」今(28)日在基隆市辦理，新北市一舉囊括中輟預防6座績優單位及機關團體獎與3座績優個人獎殊榮，獲獎單位數為全國第一，中輟預防與復學輔導工作備受肯定！
教育局表示，新北市幅員遼闊且國中小學生總數達近30萬名，學生中輟成因複雜且多元，更需深耕中輟預防與復學輔導工作，以促使中輟率與再輟率持續下降，有效提升復學率。新北市在落實三級輔導工作與跨系統專業合作皆有顯著成效，感謝學校團隊接住每位中輟生，並讓其重返校園後能持續穩定就學。
新北市獲得績優單位及機關團體獎由永定國小、明志國中、鳳鳴國中、新莊區公所、永和區公所與警察局少年隊六個團隊獲得。其中永定國小在疫情期間，看見許多家庭受到衝擊導致對小孩生活照顧及就學有不穩的情形，因而啟動學校團隊協助學生與家長度過難關，用愛和溫度持續照顧每位孩子，與孩子們同在並共感悲喜。
已是第7次獲得全國績優學校的明志國中，同是明志畢業校友的校長楊明源表示，學校積極善用科技化工具與媒材，如依中輟輔導工作需求建立跨處室雲端共用表單、建立通訊軟體群組等，讓學輔團隊能更即時掌握高關懷學生情形等，期待學校用心的陪伴讓孩子能帶著這些祝福，繼續邁向人生下一段旅程。
此外，新北市新莊區及永和區區公所強迫入學委員會亦榮獲績優單位獎。其中新莊區公所結合社區資源，為學子媒合獎學金、職涯探索機會，並參與新北市政府社會局由新莊、泰山、五股、林口四區組成之「新泰五林小衛星聯盟」，強化社會安全網絡連結；而永和區公所則是結合社區發展協會、里長、里幹事、志工，綿密人力網絡落實家訪，透過通力合作，為每一位中輟學生帶來改變，引導中輟學生發現自己的價值。
榮獲績優個人獎的分別為龍埔國小主任王柏文、成福國小主任林作逸與丹鳳高中國中部專任輔導教師陳佳欣。龍埔國小主任王柏文表示，在中輟輔導工作上得比孩子更堅持和不放棄！可透過賦予中輟生責任轉換成服務他人的角色，看見自己的價值，藉以形塑成就感與自信心，提高對學校的正向連結；丹鳳高中國中部專輔教師陳佳欣提及，中輟生正處於學習和生活的轉折點，只要給予足夠的關愛、指導和鼓勵，相信每位學生都有能力改變自己的人生軌跡。
新北市推動教育零拒絕、中輟零容忍，全面落實中輟預防與復學輔導工作。感謝學校教育人員與各機關團體一起合作守護每個孩子，積極協助中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台。