中華電信參與「台灣基層診所視訊診療系統」　提供遠距視訊門診服務新體驗

衛福部甫通過「通訊診察治療辦法」修正草案，預計2024年4月正 式上路，其中開放10大類病患適用如：慢性病、安寧療護等， 中華電信長久以來厚植5G網路及資通訊專業技術與新創應用開發資 源整合，11/28與盛弘醫藥集團旗下翰鼎數位科技股份有限公司 （以下簡稱翰鼎數位）及凱基銀行合作攜手發表「 台灣基層診所視訊診療系統(Health-online)」， 提供整合個人醫療健康保健服務平台新體驗。

Health-online以中華電信資訊技術分公司及電信研究 院自主研發SynDr.遠距醫療平台為「視訊診療」核心基礎， 串聯翰鼎數位「線上掛號」、「關懷推播」及凱基銀行「線上支付」 等功能，於手機上提供包含線上掛號、症狀預填、就醫提醒、 序號查詢等服務，並整合市佔率超過80% 前五大西醫基層診所醫療資訊系統（Hospital Information System, 簡稱HIS）廠商之醫事流程， 協助診所醫護同仁免除重覆登打複雜資訊;另串接凱基銀行「 凱基醫療支付」平台，讓就診民眾看診後， 透過信用卡即可線上繳納醫療費， 有效解決實體看診需付現及視訊診療無法線上支付之痛點。

中華電信企業客戶分公司張本元總經理表示：「 中華電信長期提供醫療科技賦能，積極推廣創新智慧醫療科技， 透過本次與翰鼎數位及凱基銀行合作，將醫療服務與數位科技結合， 以本公司SynDr. 遠距醫療平台的視訊與雲端服務基礎，並導入金融服務、5G、 資安等技術，達成用手機瀏覽器就能透過5G網路連上SynDr .與醫生視訊看診，並完成看診後可線上付款。 配合衛生福利部頒佈『通訊診察治療辦法』修正草案， 預期將可幫助更多民眾受惠，讓診療服務不再受限於位置地域， 逐步實踐醫療平權。」

在政策鼓勵遠距醫療應用發展的助力下， 未來中華電信將善用客戶夥伴、科技平台、 基礎網路及優質人才等四項資產優勢，持續深耕5G智慧醫療領域新 興應用，協助醫療產業科技賦能， 為智慧醫療創新應用帶來無限的可能性。