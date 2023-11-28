臺灣證券交易所辦理法規及業務宣導課程　外界迴響熱烈

臺灣證券交易所股份有限公司（下稱「證交所」）本年度的法規宣導會重頭戲 - 「112年度證券商從業人員法規及業務宣導課程」，經過北中南分區輪流辦理，共計高達12場次後，已於2023年11月24日，在風城新竹劃下完美句點。

這次宣導課程主要包括主管機關就政策面的闡釋，由其派員講述「近期業務開放重點及法規說明」。至於證交所部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，輪流介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易制度變革重點說明」等內容。

由於宣導課程多元，涉及近期法規修正、查核案例介紹、交易制度變革以及資通安全作業等全方位即時資訊，內容豐富且具備實用價值，所以業者報名與出席情況，均十分踴躍。根據現場工作人員，逐一掃描出席者出示之二維碼，連線報名網站身分後，所顯示之最終統計資料，本次各縣市共計有約二千名業者，順利完成簽到、簽退手續，參與熱度超出主辦單位預期。

前述法規及業務宣導課程之對象，主要是針對證券商日常第一線處理客戶關係，實務作業經驗較豐富的基層工作人員。因此，除各項理論與實務新知介紹外，證交所例行每年皆不惜耗費人力物力，大規模舉辦此宣導活動，更重要的目的，在於提醒從業人員，隨時隨地扮演好自己的角色，不僅本身要留意各類法遵面要求，也同時要照顧投資人權益，適時關懷提問，預防金融剝削，並且根據客戶的年齡、投資能力、投資經驗差異化，評估合適的金融商品。

和往年不同的是，證交所今年特別擴大辦理規模，不僅於9月下旬開始，至10月下旬之間，在台北地區連續辦理高達8場次，也假高雄漢來飯店、台南富信飯店及台中金典飯店各辦理一場。更貼心的是，今年因應當地證券業者需求，破例在新竹又加開一場，並假當地國賓飯店辦理，方便以科學園區高資產客戶為業務推展重點的在地證券商，得以就近派代表共襄盛舉。

這次宣導活動移師中南部行程部分，係由證交所謝俊欽副總經理親自領軍，謝副總除對參與學員致歡迎詞之外，更對證交所近期業務的推廣重點，舉凡新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等4項上市產業類別，成功推動「鴻華先進」於創新板掛牌，還有鼓勵上市公司與證券商積極永續發展轉型，以及成立碳權交易所因應臺灣淨零排放等，均多所著墨，讓與會者對證交所新任林修銘董事長，去年上任以後的績效，留下深刻印象。