2024富邦財經趨勢論壇　全球經濟緩步成長下 投資人應掌握的五大投資趨勢

2023年高通膨及高利率使得全球經濟成長腳步緩慢，七月初富邦財經趨勢論壇中曾提及低軌衛星、電動車、AI浪潮、印度崛起及錢進東洋等五大嶄露頭角的投資趨勢，隨著時序即將進入2024年，投資人還可關注那些投資領域？台北富邦銀行副總經理蔡玉惠於「2024富邦財經趨勢論壇」中表示，隨著2024年的到來，全球經濟緩步成長，升息循環將近尾聲，地緣政治仍有高度不確定性且金融市場持續震盪，投資人可以留意五大投資趨勢，包含美國製造、「錢」進日股、美友岸外包、半導體邁向復甦、生技製藥新藍海等。

總體經濟增長放緩 金融市場震盪 全球資產配置重點美、日、墨

後疫情時代全球經濟百廢待興，高通膨及高利率使得2023年經濟成長有限，而各國為了挽救高通膨而施行的升息政策近尾聲，然因不排除二次通膨的可能性，市場預期Fed維持高利率時間延長，再加上地緣政治的不確定因素，中美關係、中東局勢以及俄烏戰爭等，金融市場續震盪。蔡玉惠指出，在此大環境下，投資人2024的資產配置可增持債市，關注美國、日本、墨西哥等三個國家，在產業上則可聚焦科技及防禦型類股，在選擇投資標的上則可掌握下列五大投資趨勢：

趨勢一：製造回流 美國經濟正向循環

自2016年川普競選口號「讓美國再次偉大」開始，美國便積極推動各項法案支持製造業回流，以帶回工作機會進而增進經濟成長，這是一個中長期趨勢，而此趨勢最佳體現就是2023年美國製造業營建支出金額，由2年前的810億美元大幅成長至1,980億，成長幅度高達144%，美國製造業就業人口已超越2019年疫情前水準。而此回流趨勢展現在企業獲利上，美股盈餘動能重回成長，觀察S&P 500 每股盈餘預測可發現，相較於2023上半年的衰退，至第四季將恢復至正成長達7.16%，至2024年第四季將進一步加快至13.74%，且EPS與GDP一致，增長將逐季向上。

蔡玉惠指出，預估美股2024年EPS將增長達12.2%，高於MSCI世界指數(扣除美國)盈餘的增速6.9%，以過去經驗來看，當美股盈餘成長快過其他區域時，美股表現通常較全球股市來得好。根據歷史可發現，標普前10大權值股指數雖於下跌波段平均跌幅略高於大盤3.6%，但上漲波段時，波段平均漲幅優於大盤約7.3%，多頭時更具上漲潛力。且由EPS來看，資訊科技、通訊服務類股領軍的前10大權值股，2024年EPS增長率預估將高於11大類股，持續扮演美股獲利火車頭。明年股市也許有逆風，但投資大型權值股，擇機佈局、不失為好選擇。

趨勢二：改革題材帶動投資人「錢」進日股

七月時曾提醒投資人可以關注日本市場，2024年仍延續此趨勢，主要是因為目前日本家庭現金與存款高達54.2%，投入股市僅11%，遠低於美國的近4成及歐洲的2成，由此數據可以明確體現日本家庭仍存在通縮時期「現金為王」的觀念裡。而日本近年來隨著能源價格上漲、貨幣貶值，通膨壓力上揚，削弱民眾的實質購買力，2023年8月日本名目現金收入年增率為1.1%，但實質現金收入年增率則為-2.5%，對於日本政府來說，未來政策重點仍在於提高名目薪資增長。主要政策有二，一為新NISA(Nippon Individual Savings Account)的變更；二則為2024年的春鬥，預計加薪幅度至少5%。

日本首相岸田文雄為了提高日本家庭投資收益，2024 年1月1日起將實施新NISA制度，取消個人儲蓄帳戶的股息稅和資本利得稅，使用方式更彈性、額度更高，以此鼓勵民眾進行投資，目標為未來5年內讓日本家庭金融資產收益成長一倍。此外，2023年日本最大的勞工組織日本勞動組合總連合會(RENGO)於勞資談判上，成功地促成雇主和工會同意加薪3.6%，這是1993 年以來的最高水準。由近期的RENGO公布的文件顯示，2024年春季勞資談判(春鬥)上，其預計提出加薪至少5％的訴求，預計日本最終薪資將進一步提高，有助於進一步推動股市買盤。

同時，投資人可以重點關注日本的金融類股。首先，日本央行總裁植田和男認為負利率時代可能比先前預期更早結束，且交換市場預期，最慢明年3月前，日本將不再實施負利率。根據研究，假設短期利率升至0%、10年期日本國債殖利率升至1.5%，日本銀行獲利將增加40%。此外，儘管銀行業估值已從低點回升，但尚未完全反映股東權益報酬率(ROE)的改善。雖然整體日本股市是成長趨勢，且對於金融股有正面期待，但投資人仍須注意中東情勢，主要因日本原油高度依賴中東地區，若以哈戰爭升級為持久戰，油價上升將對日本進口成本及經濟增速造成影響。

趨勢三：美國友岸外包政策 墨西哥搶佔先機

美國政府近年高喊「美國製造」為核心，令全球生產鏈供應鏈模式從過去的離岸外包，轉為友岸外包（friend-shoring），新區域製造體系漸成主流。而受惠於此波全球供應鏈重組浪潮，2022年第四季以來，墨西哥固定投資激增，帶動固定投資/GDP比重大幅回升至25%、創金融海嘯以來高位。墨西哥的私人投資約佔國內需求成長的6成，2023年第二季國內需求成長7.1%，其中私人投資貢獻了 4.1%，固定投資已成為墨西哥經濟成長的主要動力。

此外，憑藉地利之便、製造業勞動成本較低、北美自由貿易區內生產零關稅等優勢，自2017以來，墨西哥佔美國進口的份額增幅為所有競爭國家中最大，已取代中國成為美國最大貿易夥伴。隨墨西哥製造廠商的工業用地需求遽升，JP Morgan預估，將可望帶動墨西哥外商直接投資(FDI)/GDP的比重由2023年第四季的1.7%回升至3%。同時，墨西哥股市估值仍低，預期本益比遠低於10年均值，亦低於MSCI新興市場及MSCI全球指數，且高政策利率利於吸引資金流入墨西哥，另通膨已相對可控，明年啟動降息經濟穩定可期，股市後市可期。

趨勢四：半導體庫存縮減 邁向復甦 前景無限

2022年升息導致購買力下降，終端市場需求疲軟，在疫情期間表現強勁的半導體產業，於2023年持續調整庫存，市場呈現供過於求，今年8月以來半導體股價進入修正，費城半導體指數下修幅度達18%。然而，SEMI最新報告指出，全球半導體景氣已在今年第二季落底，庫存拐點顯現，預計庫存水位有望逐步下降，半導體設備銷售也將回升。

針對半導體未來展望，預期AI將成為下一個十年科技主流，驅動半導體成長，我們在七月時就曾提及AI浪潮不可忽視，資料中心、消費性電子、先進駕駛輔助系統（ADAS）和安全監控，是未來AI晶片高速成長的關鍵市場。同時，至2030年，約有7300萬戰後嬰兒潮世代將屆齡退休，占美國1/5人口。嬰兒潮世代退休、出生率下降、移民政策轉變以及工人偏好變化，將推升美國缺工問題，進而加速AI機器人運用，當然也將進一步擴大半導體需求，長期商機無限。

另外從設備出貨週期我們也觀察到，2024年半導體將迎來復甦擴張階段。2023下半年全球半導體處於終端需求的復甦階段(衰退幅度已連續三個月收窄)，預計至2024年有望轉為擴張階段(增速>0)。由過去歷史經驗可知，半導體產業出貨金額增速落底後轉向復甦擴張階段，該階段費城半導體指數平均報酬率最高達127%，最低達-17.7%，投資機會大於風險。

趨勢五：控糖減重商機 開拓製藥新藍海

隨著生活便利程度增加，糧食的富足，人類肥胖指數逐年升高，目前全球約有 26 億人已經超重或肥胖(約佔世界人口的 38%)，且根據世界肥胖聯合會的研究，按照目前的趨勢，預計 12 年內肥胖人數將增加到超過 40 億 (佔世界人口的51%) 。抵抗肥胖及其所造成的疾病變成人類延續的重要課題，其中控糖減重，開拓了製藥業的新藍海。

近來臨床實驗顯示，降血糖藥兼具顯著減重效果，帶動大型藥廠積極研發生產血糖藥及減重藥龐大商機。彭博預估，全球降血糖藥物市場規模將以年複合成長率8.5%穩健增長至2030年的500億美元。高盛研究也指出，全球慢性體重管理市場正迎來新拐點，全球抗肥胖藥物的年銷售額將從2023年的60億美元快速成長至2030年的1000億美元，年複合成長率高達50%。因此，2024年製藥產業獲利展望樂觀，預估美國製藥產業EPS將可望年增長22.08%，成長動能遠高於標普500企業的12%，亦較通訊服務、科技產業等高成長產業的18.3%、17.2%更佳。而受惠於控糖減重商機，主導全球慢性體重管理市場的歐系、美系兩大寡占製藥廠商近來股價大漲，帶動追蹤全球製藥大廠為主的MVIS 製藥 25 指數表現亮眼。建議投資人可善加把握此趨勢。

另外在匯市部分，蔡玉惠表示，根據期貨市場預期，美國於2024年5月之前降息機率不高，利差優勢猶存，加上股市仍有可能震盪、引發避險情緒，因此美元後市並不看淡，有機會重返升勢。歐洲明年經濟前景好轉、但增長仍低於美國，預計歐元仍承受較大壓力，而日本因經濟穩健、資金回流、以及日本央行政策改變等多重因素，日圓將相對抗跌，近期日圓兌台幣創下1993年2月以來的低水位，建議民眾近期海外旅遊有日圓需求者，可逢低分批配置。