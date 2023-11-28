2024富邦財經趨勢論壇　政經四大議題、產業三焦點趨勢 牽動市場走向

展望明年全球經濟市場，政經四大議題「利率走向、美中對抗、地緣政治、經濟翻轉」，產業則有三焦點趨勢「創新科技AI、能源轉型、健康老化」，將牽動整體市場走向。富邦投顧董事長蕭乾祥表示，美股在明(2024)年總統大選、企業獲利重回正軌、科學晶片法案及降低通膨法的長期政策帶動之下，可望朝正向發展，創新及車用半導體表現可期；台灣則在GDP估倍增至3.08%、庫存去化結束，企業獲利重回正軌之下，明年台股指數區間預估在15,000-18,600點，投資可聚焦創新、低碳綠能、低基期、醫療保健等產業。

市場預期FED升息循環已結束

在利率走勢部分，美國CPI逐步回弱，但2023年美國經濟靭性超乎預期，FED調高利率目標值，雖通膨壓力獲得緩解，但因零售意外強勁，加上以巴衝突升溫推升油價，美國10年公債殖利率逆勢創高，一度突破5%。蕭乾祥指出，由於10月非農就業人數驟降、CPI持續降溫，市場預期 FED 利率將停在5.25-5.5%不再升息，並在明年中啟動預防性降息，但考量美國經濟仍佳且通膨距離長期目標2%仍有距離，估計降息幅度有限，利率仍在相對高檔，不利經濟成長及企業獲利。

而美中對抗貿易戰雖是在2018年開打，但雙方對抗由來已久，自2015年起美國政府便已限制中國高科技業發展，近期則再升溫，包括2022年美國祭出半導體禁令，大幅衝擊中國半導體市場，2023年底再擴大限制範圍。而從2023年初的蓋洛普民調中也顯示，美國民眾對中國的觀感達到歷史最差的程度，84%民眾不喜歡中國；美國明年將進行總統大選，各參選人對中國的態度更趨強硬，顯示出美中對抗問題難解。

蕭乾祥分析，全球供應鏈在美中科技戰及Covid 19後重組，國際大廠產能布局思維由降低成本走向降低風險，各國紛紛推出晶片法，吸引半導體產業進駐，在供應鏈重組過程中，半導體將回流母國，其餘則採分散化模式生產。

地緣政治風險 影響供應鏈、物價與GDP

在全球地緣政治部分，根據經濟學人最新報告指出，明年全球十大風險中有3個與地緣政治有關。地緣政治風險將導致供應斷鏈、國際經貿制裁，進而影響物價、GDP，衝擊大於其他政策或經濟風險。國外經濟學者估計，俄烏戰爭影響2022及2023年全球物價1.8%及0.9%，GDP影響皆約1.1%。IMF統計過去30年全球37件重大軍事衝突，衝突發生後10年，戰爭國的人均GDP較戰前平均下降了28%。

隨著Covid 19疫情解封，餐飲及旅遊經濟開始回暖，解封後美國餐飲業營收年增12-30%，遠高於疫情前的4-8%；全球旅遊人次也從疫情期間一度跌至單月1,200萬人次，目前已回升至單月1.45億人次。疫情期間的超額儲蓄，在2021年下半年解封後已陸續去化，近期美國薪資年增率走弱，恐影響後續消費強度。另製造業庫存指數已在低檔打底，新訂單指數也有翻揚跡象，預期通膨回落後將促使買氣回溫，帶動製造業成長。因美、日等服務導向國家的經濟表現超乎預期，2023年全球GDP仍呈現3%成長，明年美、日因消費強度減弱GDP明顯下滑，但製造導向的國家如德國、南韓、台灣則大幅改善。

三大產業趨勢：創新科技AI、能源轉型、健康老化

蕭乾祥進一步表示，在可關注的三大產業趨勢上，首先「創新科技」為投資人看好生成式AI應用成長潛力，資金紛紛朝AI股靠攏，至10月初美國前十大AI股加權報酬率達58%。而在AI的發展之下，AI伺服器商機爆發，其產值為一般伺服器20倍，2023年對代工廠營收貢獻在5%之下，2025年估達10-15%、PCB廠2023年營收貢獻在10%以下，2025年可達20-25%。後續AI下一步將由雲端走向終端，明年AI PC需求興起，預期很快進入主流大眾市場。

第二為「能源轉型」，極端氣候造成全球高溫災害頻傳，全球已有198個國家承諾零排放，這些國家共涵蓋了全球溫室氣體排放量88%、佔全球GDP產出逾90%。IEA預估，整體再生能源裝置發電量將在2030年達到1.1萬GW，是2022年的3倍之多。隨著電動車加速發展已取得重要成果，預計2035年前，全球電動車銷售量將超越燃油車，達5,000萬輛以上，2040年時更佔整體車市75%。

最後，在全球人口結構走向增速趨緩、老化加速，「健康老化」商機就受到矚目，2018年65歲以上的人口佔比已正式超越5歲以下嬰幼兒，2100年將有1/4人口逾65歲。蕭乾祥表示，預估2030年高齡保健品市場將達395.9億美元，是2022年的1.68倍；每年約有1,700萬70歲以下的人死於慢性病(如心臟病、中風等)，慢性病致死率增加，反映在藥品市場動輙上千億美元、未來幾年持續穩定成長之下，將為廠商帶來可觀商機。同時，美國通過降低通膨法，加速CDMO趨勢，預估2032年時CDMO市場規模將達1,720億美元，是2022年的1.83倍。台廠在藥物開發及製造端擁有優勢，已有多家生技及藥品公司打入國際CDMO生產鏈中。

美股企業獲利估年增10.3% 標普指數4,000-4,800點

針對美股投資布局，隨著美國經濟成長放緩，IMF預估明年美國經濟成長率為1.5%，在低價清庫存告一段落，企業獲利將重回正軌，明年S&P500企業獲利估將出現10.3%的年增率。科學與晶片法案及降低通膨法為長期政策，分別鼓勵半導體、創新與潔淨能源投資，總額超過7,100億元。

同時，根據歷史統計，除了在2000年時遇到網路泡沫、2008年時遇到金融海嘯之外，美股在美國總統大選年時的報酬均為正向。明年11月為下一次美國總統大選日，估計拜登政府將加速推動降低通膨法、美國晶片法、基礎建設法。美國GDP成長放緩，但升息循環將改變、企業獲利好轉且有大選題材，多空互抵後估計本淨比區間為3.8~4.5倍，估計標普500指數區間為4000-4800點。

美股投資可關注創新及車用半導體，包括生成式AI與大型語言模型推動AI需求、累積大量用戶，持續優化AI模型與服務的雲端軟體、電動車補助之下，美系車用半導體將受惠、巴黎奧運帶動的運動商機等。

中經院預估台GDP倍增至3.08% 台股走勢同步受惠

在台股走勢部分，因比較基期低加上外銷訂單回升，中經院預估台灣明年GDP將由1.38%倍增至3.08%。歷史資料顯示，在台灣GDP明顯翻揚時，當年度台股股價淨值比高點多會上移。在企業獲利上，由於庫存去化告一段落，加上傳產基期低，台股企業獲利將重回正軌，估計明年上市櫃企業獲利年增15.4%達3.5兆元（但仍不及2021年4.3兆元及2022年的3.9兆元），同時，FED降息及台幣升值也有助台股量價回升。依近年本淨比分布推算，再考慮資金面及經濟面效益，預估明年台股本淨比合理區間約落在1.75-2.15倍之間，對應之加權指數區間約為15,000-18,600點。蕭乾祥表示，台股投資聚焦在創新及低碳策略，包括AI創新、低碳綠能、低基期股，以及醫療保健等領域，皆可望有亮眼表現。

陸GDP、企業獲利放緩 上證指數區間2,800-3,400點

中國大陸經濟、企業獲利估同步趨緩，主要是受到房市債務危機仍艱鉅，加上青年人失業率居高不下，IMF預估明年中國經濟成長率為4.6%，上證企業獲利年增率估也將出現下滑至15%。中國在解除動態清零後，經濟僅呈現微弱復甦，為刺激消費帶動成長，發改會推出擴大消費20條。在中美科技戰後，中國致力在科技及半導體領域突圍，提出建構數字中國、提升半導體國產化率的政策。考量中國GDP成長率下滑、企業獲利成長放緩，消費復甦力道有限，上證指數本淨比區間下移至1.2-1.5倍，換算指數為2,800-3,400點。其中，內需消費、先進半導體、網路數位經濟、中國特色估值等為可留意類別。