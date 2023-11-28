2024富邦財經趨勢論壇　全球經濟緩步成長 主要央行政策步調落差

2023年高通膨及高利率影響終端消費需求，抑制製造業生產活動，使得全球經濟呈低度成長，製造業佔比高的中國、德國經濟表現相對疲弱；惟疫後消費及國際旅遊開放支持服務業活動復甦，則帶動服務業佔比較高的美國、日本經濟表現較佳。2024年全球經濟將走出何種趨勢，各國央行政策落差又會如何影響市場，地緣政治及氣候變遷是否持續對經濟增添不確定性？今(28)日起跑的「2024富邦財經趨勢論壇」，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士主講「總體經濟展望」，將深入剖析2024年全球經濟發展趨勢，提供投資人最佳因應對策。

2024富邦財經趨勢論壇將於12/8中午12:00，於「富邦FUBON」LINE官方帳號、臉書粉絲團同步直播，包括羅瑋博士、富邦投顧董事長蕭乾祥、台北富邦銀行資深副總吳傳文，及富邦證券副總謝道中、富邦投信薛博升協理及徐翊達投資策略師，將共同分享2024年的經濟方向及投資趨勢。專題演講後也安排QA時間，歡迎有興趣的投資朋友線上收看及互動。

羅瑋表示，2024年美股企業EPS(每股獲利)可望有兩位數成長，再加上Fed啟動降息，將帶動美股有表現機會；Fed政策調整節奏也將同時牽動債市和匯市走向，債市在Fed明確表態前，債券殖利率仍有回升可能，匯市資金亦將受Fed利率調整政策飄移不定；原物料價格持續受全球經濟走向、地緣政治發展影響。

經濟前景、主要央行動向仍存在疑慮 導致金融市場動盪

羅瑋指出，2023年全球金融市場出現劇烈動盪，除了市場普遍對美國經濟能否能夠成功軟著陸存疑，中國經濟復甦力道不足，也影響歐洲國家經濟表現。Fed持續升息循環以控制通膨預期心理並緊縮資產泡沫，高利率造成金融機構面臨嚴重的負利差問題，加上俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治衝擊，以及聖嬰現象、減碳降排和供應鏈重組推升生產成本，都讓金融市場更顯起伏不定。

由於高利率和高通膨影響，企業存貨回補意願低迷，導致製造業表現不佳。自今年以來，各國製造業PMI指數大多落至50榮枯線以下。尤其製造業佔比高的德國、中國和部分新興亞洲國際經濟表現更為疲弱。相較之下，各國服務業PMI指數皆在50以上，形成強烈對比。

在市場預期Fed維持高利率時間延長，進而要求更高的期限溢酬下，也導致9～10月份美國中長天期公債殖利率引領各國債券殖利率走高，而股、債市評價效應相互影響，亦加劇全球金融市場震盪。

不過，美國經濟受惠於實質所得自今年2月起連續9個月正成長，和Biden推動「基礎建設法案」、「晶片法案」、「降低通膨法案」等政策利多刺激，且疫後消費動能強勁，抵銷製造業表現不佳的負面因素下，反而在市場動盪中展現韌性。

經濟緩步成長 央行政策落差 地緣政治與氣候變遷持續影響 2024年市場基調

羅瑋進一步表示，雖然服務業活動維持經濟韌性，惟商品終端需求復甦溫和，製造業廠商回補庫存意願謹慎，產業活動強弱也導致各國經濟成長動能分歧，尤其以出口為主要成長動能的亞洲國家，將受外部需求高低牽制成長動能，2024年美國和中國經濟表現仍將左右全球經濟走向。

由於Fed可望於明年啓動降息循環，目前預估若Fed主席J. Powell保留第22碼升息選項以控制通膨預期，2024年降息空間為3碼；若Fed於今年底或2024年第一季持續升息1碼，預計明年第二季開始將有4碼降息空間；ECB可望在下半年跟進Fed腳步降息；隨著YCC殖利率曲線名存實亡，市場將開始揣測日本央行何時終結負利率政策；中國則將維持寬鬆，主要國家央行貨幣政策將呈現落差。

此外，地緣緊張氛圍預料增加能源上漲風險，影響各國通膨改善速度。而景氣情勢及貨幣政策的變化，也會同步影響市場資金偏好，導致國際資金飄移不定，目前預估明年下半年美元指數區間於98至103之間。

Fed停止升息帶動股市上漲 債市留意金融市場流動性

展望2024年整體金融市場表現，由於市場對美股獲利成長具有相當預期，加上Fed啓動降息為股市增添上漲動能，明年美股將有較佳表現機會。依過去經驗，當Fed停止升息後，成熟國家股市有機會出現連續12個月的上漲走勢。日本股市受惠國際資金流入且逐漸吸引散戶投入出現結構性轉變，行情可望延續。至於今年在全球股市排行表現較差的陸、港股，在低基期及中國財政與貨幣政策刺激之下，有望擺脫低迷行情。

在Fed明確表態前，債券殖利率仍有回升可能，即使Fed結束升息循環，亦需密切注意金融市場流動性。由於景氣放緩與資金成本上升迫使僵屍企業現形，亦需留意金融機構因負利差問題出現的流動性風險。

外匯市場則被Fed利率政策節奏主導市場資金動向，若全球景氣同步復甦，資金為尋求較高報酬將流向非美貨幣；日圓因Fed停止升息和BOJ調整貨幣政策可望反彈。原物料價格持續受全球經濟前景及地緣政治干擾，聖嬰現象也會加大對糧食及原物料價格的負面影響。

投資人後續可留意市場三大關注焦點：一是以出口為主的中、韓、台、越等亞洲國家外貿出口表現是否改善，和中國民營龍頭企業業績，以判斷歐美終端消費需求是否恢復，進而影響全球經濟前景；二是美國勞動市場及物價走勢將帶動的Fed利率政策走向；最後要關注金融機構流動性及國際資金移轉是否又會增添金融市場不確定性，進而引發市場動盪。

2024年全球經濟主要潛在風險

最後，羅瑋也提醒2024年全球經濟主要潛在三項風險，首先是主要央行貨幣政策動向：全球通膨仍在偏高水準，地緣政治干擾及聖嬰現象將對原物料與糧食價格造成額外壓力，可能迫使主要央行延長限制性貨幣政策時間，引發市場擔憂，加劇金融市場波動。其次是全球經濟成長放緩壓力：通膨壓力迫使各國央行維持貨幣緊縮，造成終端需求受到壓抑，製造業景氣回升力道不足，持續影響全球經濟成長速度，而地緣政治衝突也可能進一步加大全球景氣下行風險。最後則是地緣政治與國際關係變化：除了俄烏戰爭及以巴衝突外，許多國家將舉行總統及國會選舉，包括美國、印度、韓國、俄羅斯、墨西哥、印尼、南非、台灣等，期間競選言論及未來政策不確定性將干擾區域經濟與金融市場投資氛圍。如果美國總統及國會選舉由共和黨勝出，現行美國財經政策與國際關係將會出現重大轉變。