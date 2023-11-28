事業拚經濟 志業行善舉　寶春基金會暨川方企業二捐復康巴士

以製造電動捲揚機和絞盤聞名的川方企業暨寶春基金會， 繼今年3月首捐1輛復康巴士給新北市、 10月贈花蓮門諾醫院1輛居服家訪車後， 28日再度捐贈復康巴士給新北市政府， 由市府秘書長邱敬斌代表受贈。寶春基金會財務長黃家玲表示， 川方身為新北在地企業，董事長黃事吉一方面以事業為台灣拚經濟， 另方面以父母為名成立基金會，從事公益回饋社會。

黃家玲和川方企業總經理蔡林福，以及基金會和公司多位幹部， 一起代表捐贈。黃家玲表示，公司位於新北市瑞芳區， 所生產的捲揚機和絞盤有80％外銷，在美國設有子公司， 大陸設有工廠，公司甫於11月初獲得第32屆國家磐石獎， 接受總統頒獎表揚。

黃家玲轉達董事長黃事吉的心意，認為新北市幅員廣大， 服務的身障人口又高居全國第一，因此往後仍會持續捐贈， 這次所捐贈的復康巴士，在車身標誌2號，代表會持續捐贈。

邱敬斌秘書長表示，黃董事長創辦川方企業，為台灣拚經濟， 93年更以父母名各取一字創辦「寶春基金會」，以急難救助、 社會及醫療補助、發放清寒獎助學金等社會公益為宗旨， 善盡企業的社會責任，也是飲水思源、孝順父母的具體表現。

邱敬斌說，復康巴士接送身障朋友或失能長輩就醫復健， 或就學就業、社會參與等， 今年截至10月底服務已高達102萬人次，感謝社會企業、團體、 宮廟或善心人士持續捐車，共同創造「有愛無礙」的新北市。