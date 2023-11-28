台灣富邦財經趨勢論壇: 2024年全球經濟有3大潛在風險　美國選舉「可能是最大不確定因素」

富邦金首席經濟學家羅瑋今天(28日) 表示，明年(2024) 全球經濟潛在3項風險，包含主要央行貨幣政策動向、全球經濟成長放緩壓力與地緣政治與國際關係變化。

富邦金控今上午舉行「2024富邦財經趨勢論壇」，由羅瑋主講「2024年總體經濟展望」、富邦投顧董事長蕭乾祥主講「2024年市場聚焦趨勢及股市投資策略」。

羅瑋表示，市場對美股獲利成長具有相當預期，加上美國聯準會（Fed）啟動降息為股市增添上漲動能，明年美股將有較佳表現機會。

依過去經驗，當Fed停止升息，成熟國家股市有機會出現連續12個月的上漲走勢。日本股市受惠國際資金流入且逐漸吸引散戶投入出現結構性轉變，行情可望延續。

展望明年全球經濟潛在的3項風險，羅瑋提醒，

首先是主要央行貨幣政策動向

全球通膨仍在偏高水準，地緣政治干擾及聖嬰現象將對原物料與糧食價格造成額外壓力，可能迫使主要央行延長限制性貨幣政策時間，引發市場擔憂，加劇金融市場波動。

其次為全球經濟成長放緩壓力

羅瑋指出，通膨壓力迫使各國央行維持貨幣緊縮，造成終端需求受到壓抑，製造業景氣回升力道不足，持續影響全球經濟成長速度，而地緣政治衝突也可能進一步加大全球景氣下行風險。

第三是地緣政治與國際關係變化

除了俄烏戰爭及以巴衝突外，許多國家將舉行總統及國會選舉，包括美國、印度、韓國、俄羅斯、墨西哥、印尼、南非、台灣等，期間競選言論及未來政策不確定性將干擾區域經濟與金融市場投資氛圍。

根據中央社，羅瑋特別提到美國選舉，若美國總統及國會選舉由共和黨勝出，現行美國財經政策與國際關係將會出現重大轉變，「這可能是明年最大不確定因素」。

媒體關注日股跟日圓後續變化，羅瑋表示，目前市場認為日本央行將日本10年期公債殖利率1%當作參考值，一旦殖利率站上1%，外界猜測可能觸發日本結束貨幣寬鬆政策，屆時日圓將反彈回升。

蕭乾祥: 明年台股指數區間

預估在1萬5000點到1萬8600點

蕭乾祥分析，美股在明年總統大選、企業獲利重回正軌、科學晶片法案及降低通膨法的長期政策帶動之下，可望朝正向發展，創新及車用半導體表現可期。

蕭乾祥表示，台灣明年經濟成長率估計落在3.08%、庫存去化結束，企業獲利重回正軌之下，明年台股指數區間預估在1萬5000點到1萬8600點。台股投資聚焦在創新及低碳策略，包括AI創新、低碳綠能、低基期股，以及醫療保健等領域，皆可望有亮眼表現。