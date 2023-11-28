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北韓稱偵察衛星拍到白宮、五角大廈 專家：像拿到聖誕禮物的孩子到處炫耀

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/28 16:48
2023年11月24日，金正恩視察國家航空航天技術總局。（圖／路透社KCNA）

2023年11月24日，金正恩視察國家航空航天技術總局。（圖／路透社KCNA）

被外國政府、專家透過衛星畫面監控數十載後，北韓終於在上周成功將首個偵察（間諜）衛星「萬里鏡1號」送入軌道，意在向全世界傳遞一訊息：現在我們也能盯著你們了。

路透社報導，自衛星發射成功一周以來，北韓官媒就不斷大外宣，稱拍到了美國、南韓軍事動態，如關島軍事基地等等。28 日更宣稱，金正恩檢視的衛星畫面中，有白宮、五角大廈與美國泊於維吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地的航空母艦。

專研北韓議題的 NK New 網站創辦人歐卡羅（Chad O'Carroll）在 X 挖苦道，「還記得小時候聖誕節拿到夢寐以求的玩具時，興奮地想告訴全世界的心情嗎？」

北韓迄未釋出相關影像證明其說詞，因此外界多半懷疑這新衛星的威能究竟到達何種程度。南韓本也訂於 30 日發射由美國獵鷹9號火箭運載的首個偵察衛星，28 日公告指計畫因天候推遲，而其對北韓的說法，同樣稱無法驗證。

專家怎麼說？

詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies，CNS）衛星影像專家舒默勒（Dave Schmerler）表示，北韓衛星拍到大範圍地區或戰艦一事，沒什麼好懷疑，畢竟中解析度的鏡頭就能做到。「但這些影像的實用價值有多少，就得看目的為何了。」

舒默勒稱，要在衝突情境下派上用場，北韓得發射更多中解析度衛星，方能更頻繁地繞行至目標上方，取得畫面。的確，北韓正有此意。從零到有，對北韓而言是一大進展，但在看到畫面之前，一切都只是揣測，他說道。

另一名 CNS 研究員路易斯（Jeffrey Lewis）表示，從金正恩與女兒金主愛檢視衛星畫面的照片可見，北韓取得的應是黑白的全色態影像。北韓也曾於 2022 年 12 月釋出首爾的全色態影像，當時正是為了軍事偵察衛星進行操作控制、影像拍攝與對地傳輸等測試工作。

北韓稱偵察衛星拍到白宮、五角大廈 專家：像拿到聖誕禮物的孩子到處炫耀
2023 年 11 月 25 日，北韓領導人金正恩視察國家航空航天技術總局。（圖／路透社KCNA）
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更新時間 : 2023-11-28 18:56 GMT+08:00

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