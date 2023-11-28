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台灣國際藝術節158檔精彩節目　混合實境技術紀念日本音樂大師坂本龍一

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/28 16:38
舞蹈空間✕海德堡舞蹈劇場《火鳥．春之祭─異的力量》劇照。（圖／國家兩廳院提供、攝影：©Susanne Reichardt）

舞蹈空間✕海德堡舞蹈劇場《火鳥．春之祭─異的力量》劇照。（圖／國家兩廳院提供、攝影：©Susanne Reichardt）

2024台灣國際藝術節（TIFA）公布14檔精彩節目，邁入第16屆的TIFA邀請愛爾蘭、挪威、西班牙、德國等地的優秀藝術創作者，推出158場演出試圖在歷史與當下的議題，透過不同的形式發出與未來共振的頻率；開幕派對於農曆春節連假結束用最熱鬧方式迎春納福，觀眾將跟著拍謝少年吶喊搖擺，與FOCA 福爾摩沙馬戲團經歷魔幻時刻，在LIVE DJ的音樂與節奏聲中，開啟TIFA長達4個月的奇幻旅程。

2024 TIFA精彩節目包含《鏡：KAGAMI》，為日本音樂大師坂本龍一意志下產生的作品，雖然大師於2023年因病逝世，但在最後時光不斷思索延續藝術生命的可能，和Tin Drum合作開發，以展覽與MR技術，在坂本龍一逝世一週年之際，觀眾將走入大師最後的獨奏會，聆聽坂本龍一演奏與生命緊密連結的十首經典曲目，紀念這位永遠的大師。

由臺灣與法國共同製作的擴增實境展演《黑》Colored，則訴說無名英雄克羅黛特・柯爾文（Claudette Colvin）從進入民權運動卻遭世人遺忘的一生，此製作比照龐畢度中心演出之最高規模呈現，讓觀眾親身走進虛擬實境的空間裡，並由金馬影后桂綸鎂擔任中文版說書人，還原被遺忘的真實。

即將邁入35週年的舞蹈空間舞團，再度合作編舞家伊凡．沛瑞茲（Iván Pérez），聯手海德堡舞蹈劇場（Dance Theatre Heidelberg）、指揮家簡文彬及長榮交響樂團，以《火鳥．春之祭─異的力量》Firebird & Rite of Spring展現音樂與舞蹈融合的磅礡氣勢。

歷時20年，超過400場的演繹，白先勇與蘇州崑劇院聯手推出的青春版《牡丹亭》，以古老的傳統樣式、純正的崑劇風貌，再度於TIFA將傳世經典，以三天分上本、中本、下本，完整地呈現在世人面前。

今年剛歡慶50週年的雲門舞集，2024年也不缺席，藝術總監鄭宗龍將以2019年於TIFA發表的震撼之作《毛月亮》重返，以80片LED拼接的巨型螢幕，與舞者以汗水、肌肉及全身的力量與之對話，以原始純粹的身體動力，突顯這個時代如何跟科技共處的大哉問。
台灣國際藝術節

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更新時間 : 2023-11-28 18:56 GMT+08:00

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