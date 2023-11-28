台灣師大附中、基隆高中模擬考•英文作文均爆出以「行數」給分　校方要求廠商重新批閱

近日師大附中模擬考發生英文作文以撰寫行數除以2作為成績的爭議，基隆高中也出現類似情形，兩校負責廠商都是翰林出版公司，基中已要求12月1日前完成重新批閱174份英文作文。

國立基隆高中教務主任黃相文今天(28日) 表示，英文作文評分標準包含文法、標點符號、句型結構、字彙拼字等，基中第2次模擬考英文作文未符合大考中心標準給分，例如，有名學生的英文作文寫2段共12行，字數雖多但內容有許多錯誤，也出現中式英文情形，英文作文總分20分得到9分，若以校內老師評分，應該只有5分，看起來是以行數給分。

黃相文說，共有174名基中高三生自費新台幣210元參加第2次模擬考，校方23日發現後，立即與廠商翰林出版公司聯繫，要求在12月1日前重新批閱完成，以維護學生權益；雖翰林出版公司在出題方面有一定表現，不過，校方現正思考更換廠商可能性，但尚有合約等問題須考量。

國立台灣師範大學附屬高級中學近期舉行模擬考，學生發現英文作文撰寫的行數除以2，就是得到的成績，翰林出版公司24日發出聲明(如下) 致歉，因同一名教師共批閱2623份考卷，已聯繫各校安排重新批閱。

根據中央社，師大附中教務主任柯冠銘，11月23日接受媒體電話訪問表示，學生透過網路查詢發現認為成績有疑慮，經交叉比對後，發現很多學生都遇到類似情況，校方已向廠商反映，要求收回重新批閱。

負責這次模擬考的翰林出版公司24日發表聲明指出，本月22日獲知相關消息後就展開調查，這次模擬考共有48名批改教師，其中師大附中的評分統一由一名教師負責，共批改915份。

聲明指出，透過統計發現，作文分數與行數的皮爾森積差相關係數高達0.9896，佐證該名教師確實以作文行數給分。

聲明指出，這名老師共批改2623份作文，不只是師大附中，也涉及其他學校。翰林已展開重新批閱工作，預計在12月1日完成。

翰林對於這次的疏失「責無旁貸並深感抱歉」，承諾會在協助學生獲得重新批閱的成績後，嚴正檢討與改善作文批閱流程。 (取自翰林出版官方臉書)