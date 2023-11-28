【新飛彈時代】美中台日韓澳瘋狂籌獲飛彈 印太地區成危險火藥庫

隨著美國、中國、台灣、日本、澳洲、南韓、北韓競相擴建彈藥庫，到了 2030 年代，印太地區將成為遍布飛彈的危險地區，加上不少國家都是核武國家，一不小心就會升高核戰風險。

日經亞洲報導，智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達（Ankit Panda）在「印太飛彈庫－避免情勢失控、遏制升高風險」（Indo-Pacific Missile Arsenals -- Avoiding Spirals and Mitigating Escalation Risks）一文中寫道，地區充斥著傳統飛彈系統與核子武器，兩相交會，後果不堪設想。

最大的恐懼點在於，一旦中國或北韓認為傳統飛彈針對的是其領導階層，不排除會訴諸核武。況且，在當前地緣政治形勢下，武器控管根本是侈談。

潘達指出，美國與俄國相繼退出已於 2019 年失效的《中程核武條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）後，印太地區就開啟了飛彈競賽。美俄兩國於 1987 年冷戰期間簽署條約時，促雙方銷毀所有射程 500 至 5,500 公里的陸基飛彈。問題在於，當兩國綁手綁腳，不受拘束的中國卻能自由打造軍火庫，美俄豈能容忍？

武器大國放飛自我，區域其他國家也沒閒著。由於日韓澳等盟友內心對於美國的防禦承諾始終抱持疑慮，2017 至 2021 年川普（Donald Trump）主政時尤為明顯，當時他時常對盟友採取非正規路線，讓盟友被嚇得一驚一乍。是以，靠人不如靠己，便也爭相填充飛彈庫。畢竟，籌獲足以深入敵區領土的精準打擊長程飛彈，成本要比組建戰機機隊來的低。

在武器市場活躍的還不只這些國家。越南有飛毛腿（Scud）飛彈，現有意添購印度與俄國合力研發的超音速布拉莫斯（BrahMos）巡弋飛彈。菲律賓則已談好購入三套反艦布拉莫斯系統。

目前印太地區核武國家包括美國、中國、北韓、印度、巴基斯坦與俄國。區域內爆發任何一場傳統戰爭，無論是在朝鮮半島、台海或喜馬拉雅山，都勢將捲入核武國家。如美國，就已承諾會協防澳洲、日本及南韓。就算是傳統軍事行動，大規模動武難保不會被解讀為是在針對核武設施。

潘達認為，為今之計，只有透過一條法子降低風險。美國與盟友應公開矢言「棄絕對國家領袖採取先發制人的攻擊」，不論是對北韓或中國，都應提出相同保證。如此一來，中共當局方能稍減政權存續遭受威脅的危機感，而放棄「不先使用核武」的立場。

潘達又指，美國亦應私下管束日本、澳洲發射戰斧（Tomahawk）飛彈的時機。美方售予日澳的戰斧巡弋飛彈，主用於遠程對陸攻擊。美國在出售時，好歹應附加條件，在未與美國商量的情況下，不得將此飛彈用於核武設施或指揮單位。