500趴來囉！台北水舞廣場領免費限量鵝肉飯　搭乘Uber最高折抵百元

Uber 與 Uber Eats 攜《500 輯》擴大合作舉辦「500 趴」，將於 12 月 1 日至 12 月 3 日在台北 101 水舞廣場熱鬧登場，現場匯集山海樓、林聰明沙鍋魚頭、大苑子等 Uber Eats 人氣商家合作夥伴出攤助陣，Uber One 會員只要出示 App 個人帳戶中訂閱畫面即可享有優惠，此外還有往返會場的乘車優惠。

會員限定餐飲優惠包含美食家胡天蘭讚譽的「呈信鵝肉」 帶來全鵝盛宴，購買任一品項享 9 折優惠；「魚刺人雞蛋糕」 人氣熱銷口味雞蛋糕消費滿 200 元折 20 元；「大苑子」購買任 2 件品項即贈品牌保冷袋；「 甘霖涼麵舖」凡消費即贈溏心蛋一份；「山海樓」單筆消費滿 500 元折 50 元。

呈信鵝肉將於12 月 1 日下午 5 點現場舉辦「每月初一鵝肉飯免費」活動，活動不限 Uber One 會員，現場每人限領一個鵝肉飯，限量 200 份，發完為止。

「含金量」 超高的豪華表演卡司韋禮安、告五人、 艾怡良等金曲陣容連續三天接力嗨唱，Uber One 會員可進入演唱會前排搖滾專區， 實際開放狀況應以現場為準，活動正式開始前一小時開放排隊，不開放夜排、代排、佔位等形式。

Uber 與合作車隊為參加「500 趴」的 Uber App 所有用戶貼心準備了往返會場的乘車優惠，於 12 月 1 日下午 5 點至 12 月 3 日下午 6 點期間，只要使用 Uber App 預約叫車，將上下車地點設定於「台北 101 水舞廣場」，並輸入優惠序號【來去500趴】可享 2 趟 8 折乘車優惠，單趟最高可折抵 100 元。

於 Uber Eats App，選取標註有「 Uber One 」圖示的店家，可享無限次外送免運及服務費最高 100% 折抵優惠、Uber 乘車行程 95 折優惠，以及不定期的會員專屬禮遇等眾多跨平台專屬優惠， 首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有免費試用 1 個月。