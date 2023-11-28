兩議員相繼跳船! 台灣彰化縣議會民眾黨團成立不到一個月宣告「團滅」

台灣民眾黨今年10月間剛在彰化縣議會成立黨團，但縣議員陳重嘉與陳銌銌近日相繼宣布退黨，原本3人的民眾黨彰化縣議會黨團只剩1人，成立未滿1個月就宣告「滅團」。

(圖為10/26彰化縣議會民眾黨團成立儀式, 取自柯文哲臉書 )

陳重嘉退黨的新聞在昨天(27日) 曝光，但他拒絕說明退黨原因。今天(28日) 另一位入黨僅1個月的縣議員陳銌銌 (銌, 注音ㄗㄨㄣ)，也發出退黨公開聲明，表明今起正式退出民眾黨，恢復用無黨籍身分，繼續服務鄉親，她在臉書貼文只有短短幾行, 寫著: 「承諾 負責 責任已了」。

自由時報報導，原本湊足3人的民眾黨縣議會黨團，在兩人相繼退黨後，只剩縣黨部主委、縣議員張雪如1人，對此張雪如表示，尚未收到書面申請，暫不回應。

中央社報導，陳重嘉為前立法委員陳朝容、游月霞的兒子，高中畢業後在瑞士、美國求學，服完兵役後以無黨籍參選彰化縣第17屆議員就當選，18屆至20屆連任成功，其中參選第20屆彰化縣議員時以台灣民眾黨黨籍參選。

陳重嘉把退出民眾黨的公文送到彰化縣議會及民眾黨彰化縣黨部，媒體27日致電詢問陳重嘉本人，但他拒絕受訪。

民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如27日接受媒體電訪時指出，已努力過，但未能改變陳重嘉的想法，現在能做的就是要盡快調整腳步。

彰化縣議會公關室主任黃巧嫈接受媒體電訪表示，議會24日收到陳重嘉退黨公文，上面註明公文即日生效，也因為陳重嘉退出民眾黨，黨團設置辦法規定若少於三人議會將收回對黨團每月新台幣1萬元的補助款及黨團辦公室。

民眾黨在彰化縣議會原有張雪如、陳重嘉2名議員，今年無黨籍議員陳銌銌也入黨，民眾黨10月26日宣布彰化縣議會民眾黨團成立，民眾黨主席柯文哲也到場見證，致詞強調這是民眾黨跨出台北市的一大步。

陳重嘉雖然加入民眾黨，但民眾黨總統參選人柯文哲10月14日在彰化溪湖鎮舉辦開講活動時，溪湖鎮出身的陳重嘉沒有出席活動；柯文哲彰化競選總部11月12日成立時，陳重嘉也一樣未出席競總成立大會。

另外一方面，前基隆市議員候選人徐佑昇(下圖) 疑因不滿黨內文化，11月24日晚間在臉書以「再會了，我曾經深愛的民眾黨，我曾經以為的新政治」為題，宣布退出台灣民眾黨。

前基隆市議員候選人徐佑昇11月24日晚間在臉書以「再會了，我曾經深愛的民眾黨，我曾經以為的新政治」為題，宣布退出台灣民眾黨。（讀者提供）中央社