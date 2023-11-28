美食也能成藝術 2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」變身紙雕作品

台北市市場處今年舉辦了 2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」活動，號召平民美食評鑑家選出十大推薦小吃。日前入榜美食火熱出爐，今（28）日市場處再驚喜推出紙雕藝術，獲選小吃搖身一變成為活靈活現的紙雕作品。

市場處結合當代紙雕藝術家林文貞及行動派文學創作者夏夏，透過文化轉譯與創意，以電子卡片形式推出小吃紙雕作品，民眾可下載蒐集或自行 DIY 嘗試紙雕樂趣。

紙雕藝術家林文貞現為自由創作者，作品曾獲國際多項剪紙大獎及受邀參展，並擁有小小繪本家、剪紙教學等多方授課經驗。跨領域創作者夏夏，從刻印、剪紙、寫詩，再躍上戲台導演人生，參與裝置、劇場跨領域創作，為平凡生活帶來驚奇。兩位藝術家與十大夜市神美食的相遇，激盪出不同的典雅和童趣風格。

市場處也特別製作「2023 臺北夜市打牙祭 夜市神美食專刊」，介紹小吃與背後用心經營的攤主。共有中文、英語、日語、韓語、越南語等版本。民眾可於臺北市市場處官網下載電子檔，年度專刊限量紙本亦可在 6 大旅遊服務中心定點索取。

更多資訊可洽：2023 台北夜市打牙祭活動網站、臺北好市發聲粉絲頁。

2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」（依參賽編號排序，非排名）：

麻糬冰－林振櫂燒麻糬（寧夏夜市）

明太子章魚燒－章學友章魚燒（南機場夜市）

招牌爆漿奶油雞蛋糕－橘太郎爆漿雞蛋糕（南機場夜市）

豬高飯－銘鄉豬高飯（南機場夜市）

咖哩雞肉餅－MUSA 咖哩餅（南機場夜市）

海鮮米粉－洪記鹹粥（南機場夜市）

豬腳便當－蔘源藥頭排骨（延三夜市）

綜合湯－汕頭老牌四神湯（延三夜市）

碳烤雞排－家鄉碳烤雞排（士林夜市）

滷豬腳－老三豬腳（梧州街夜市）



2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」（圖／臉書臺北好市發聲）



2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」－林文貞創作海鮮米粉紙雕（圖／市場處）



2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」－林文貞創作麻糬冰紙雕（圖／市場處）



2023 台北夜市打牙祭「十大夜市神美食」－夏夏創作碳烤雞排紙雕（圖／市場處）