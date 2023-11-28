LINE母公司個資外洩含百筆台灣用戶資料 數產署要求改善、提補償方案

通訊軟體LINE母公司日本雅虎今年10月發生約44萬筆個資外洩事件，數位產業署指出，與台灣 LINE 用戶有關的約為百筆，均為經過雜湊之手機號碼、電子郵件或 LINE 帳號，該署已要求台灣連線公司說明改善作為、配合行政檢查，並就台灣用戶受損之權益提出方案。

日本雅虎（LY Corporation）於聲明稿指出，因關係企業 NAVER Cloud Corporation 與 LY Corporation 於韓國採用之外包廠商，其某一職員的電腦感染惡意軟體導致此次事件。已採取應對措施以釐清事件全貌並防止擴散，也已依法向相關政府部會和機關通報，截自27日並未收到任何二次損害的舉報。

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據數位部數位產業署聲明稿指出，本事件主要影響範圍為系統紀錄檔及部分員工資料，目前沒有個人或群組之通訊內容或金融資料（如信用卡號及銀行帳號）遭外洩，與台灣用戶有關資料約百筆（非人數），均為經過雜湊之手機號碼、電子郵件或 LINE 帳號。日本雅虎先前指出沒有洩露可識別特定用戶的資訊。

台灣連線公司向數產署表示，日本雅虎已強制重設員工內部系統密碼及二階段認證機制（Two-Factor Authentication)，並透過用戶註冊的電子郵件或官方LINE帳號發出訊息通知相關當事人。數產署也已要求台灣連線公司配合行政檢查，持續強化資訊安全防護，並就台灣用戶受損之權益提出方案，除包含個資法在內的相關法規規定外，也需有其他方式落實保障消費者個資權益。

數產署亦強調，台灣連線公司務必更重視個資保護，進行資安措施改善，加強系統防護。根據說明，日本雅虎目前仍持續調查事件及處理中，數位部也要求台灣連線公司如有最新進度，需隨時向數產署提供及說明事件調查及改善情形。